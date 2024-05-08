Орзо с курицей в сливочном соусе: вкусный обед за несколько минут
Предлагаем вашему вниманию идею приготовления вкусного обеда за несколько минут. Для него не нужны редкие или дорогостоящие ингредиенты и много усилий. Именно поэтому это блюдо пригодится, когда на приготовление нет времени и вдохновения.
Рецептом такого легкого блюда поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить пасту так, чтобы она не была слишком сухой.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Паста орзо – 150 гр
- Вяленые томаты
- Шпинат – 40 гр
- Сливки – 150 мл
- Вода – 300 мл
- Паприка
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Разрезать вдоль филе, натереть солью, перцем и паприкой. Обжарить на сковороде с обеих сторон.
2. Орзо выкладываем на отдельную сковороду и заливаем горячей водой. Готовим до испарения жидкости.
3. Добавляем в пасту измельченные томаты, шпинат и теплые сливки. Хорошо перемешиваем и тушим в течение нескольких минут.
4. Выложить пасту на тарелку, сверху выложить курицу и подавать на стол.
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