Предлагаем вашему вниманию идею приготовления вкусного обеда за несколько минут. Для него не нужны редкие или дорогостоящие ингредиенты и много усилий. Именно поэтому это блюдо пригодится, когда на приготовление нет времени и вдохновения.

Рецептом такого легкого блюда поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить пасту так, чтобы она не была слишком сухой.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Паста орзо – 150 гр

Вяленые томаты

Видео дня

Шпинат – 40 гр

Сливки – 150 мл

Вода – 300 мл

Паприка

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Разрезать вдоль филе, натереть солью, перцем и паприкой. Обжарить на сковороде с обеих сторон.

2. Орзо выкладываем на отдельную сковороду и заливаем горячей водой. Готовим до испарения жидкости.

3. Добавляем в пасту измельченные томаты, шпинат и теплые сливки. Хорошо перемешиваем и тушим в течение нескольких минут.

4. Выложить пасту на тарелку, сверху выложить курицу и подавать на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления пасты: