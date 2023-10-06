Осенние синабоны с тыквой, которые всегда получаются пышными: как приготовить
Когда наступает период холодов – в домах появляется запах ароматной сладкой выпечки. И очень часто это именно синабоны. Для них нужно сделать очень пышное и эластичное тесто, в которое нужно добавить тыкву. Масса будет в меру сладкой и нежной.
Идея приготовления осенних синабонов с тыквой опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Начинка классическая – ароматная и пряная корица.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 375 мл
- растительное масло – 125 мл.
- сахар – 90 г
- дрожжи – 7 г
- пюре тыквы – 250 г
- мука – 800 г
- мед – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- сливочное масло – 125 г комнатной температуры
- сахар – 130 г
- корица – 3 ст.л.
Ингредиенты для глазури:
- сливочный творог – 150 г
- сахарная пудра – 80 г
- сливки 20% – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тыкву почистить, нарезать на кусочки.
2. Варить 20 минут, вылить лишнюю воду.
3. Взбить блендером до состояния однородного пюре.
4. Приготовить опару: растворить в молоке дрожжи, соль, 1 столовую ложку сахара и 3-4 столовых ложки муки.
5. Поставить в теплое место на 15-20 минут, как опара поднимется шапочкой и станет оседать, значит – она готова.
6. В миске смешать опару, растительное масло, сахар, мед и тыквенное пюре, добавить муку и замесить тесто.
7. Тесто хорошо вымешать и убрать в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
8. Достать тесто из холодильника, обмять и разделить на 2 части.
9. Каждую часть раскатайте в прямоугольник толщиной 0,3-0,4 сантиметра.
10. Смазать размягченным сливочным маслом, посыпать смесью корицы и сахара, скатать в тугой рулет, защелкнуть края.
11. Рулет нарезать на кусочки толщиной 3-4 см и поместить в форму в 2 см друг от друга. Оставить на расстояние на 20-30 минут.
12. Затем отправить в разогретую до 175-180 градусов в духовку на 30 минут до румяного цвета. Время выпечки может изменяться в зависимости от духовки.
13. Делаем крем: венчиком взбить сыр со сливками, добавить сахарную пудру и лимонный сок. Смазать им горячие синабоны.
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