Когда наступает период холодов – в домах появляется запах ароматной сладкой выпечки. И очень часто это именно синабоны. Для них нужно сделать очень пышное и эластичное тесто, в которое нужно добавить тыкву. Масса будет в меру сладкой и нежной.

Идея приготовления осенних синабонов с тыквой опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Начинка классическая – ароматная и пряная корица.

Ингредиенты для теста:

молоко – 375 мл

растительное масло – 125 мл.

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сахар – 90 г

дрожжи – 7 г

пюре тыквы – 250 г

мука – 800 г

мед – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло – 125 г комнатной температуры

сахар – 130 г

корица – 3 ст.л.

Ингредиенты для глазури:

сливочный творог – 150 г

сахарная пудра – 80 г

сливки 20% – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить, нарезать на кусочки.

2. Варить 20 минут, вылить лишнюю воду.

3. Взбить блендером до состояния однородного пюре.

4. Приготовить опару: растворить в молоке дрожжи, соль, 1 столовую ложку сахара и 3-4 столовых ложки муки.

5. Поставить в теплое место на 15-20 минут, как опара поднимется шапочкой и станет оседать, значит – она готова.

6. В миске смешать опару, растительное масло, сахар, мед и тыквенное пюре, добавить муку и замесить тесто.

7. Тесто хорошо вымешать и убрать в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

8. Достать тесто из холодильника, обмять и разделить на 2 части.

9. Каждую часть раскатайте в прямоугольник толщиной 0,3-0,4 сантиметра.

10. Смазать размягченным сливочным маслом, посыпать смесью корицы и сахара, скатать в тугой рулет, защелкнуть края.

11. Рулет нарезать на кусочки толщиной 3-4 см и поместить в форму в 2 см друг от друга. Оставить на расстояние на 20-30 минут.

12. Затем отправить в разогретую до 175-180 градусов в духовку на 30 минут до румяного цвета. Время выпечки может изменяться в зависимости от духовки.

13. Делаем крем: венчиком взбить сыр со сливками, добавить сахарную пудру и лимонный сок. Смазать им горячие синабоны.

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