Шашлык – блюдо, которое умеют готовить все. Самое важное – выбрать правильно качественное мясо, от которого и зависит вкус блюда. Также очень важно – сделать удачный маринад, который сделает мясо сочным и мягким.

Редакция FoodOboz делится советами кулинаров, как приготовить удачный шашлык и какие самы распространенные ошибки допускают при приготовлении.

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По мнению кулинаров, очень важно – мариновать шашлык в правильной посуде, а именно, лучше избегать алюминиевой посуды, а также тары из чугуна низкого качества. Именно они придают мясу неприятный металлический привкус.

Лучше всего готовить шашлык в тефлоновой или эмалированной посуде, они не будут давать мясу плохой привкус и запах.

Важным моментом является еще и приготовление маринада, его лучше всего делать без уксуса, майонеза. Используйте лук, специи, минеральную воду, красное вино.

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