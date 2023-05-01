Ошибки при приготовлении шашлыка, которые испортят вкус мяса: делимся полезными советами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Секреты приготовления шашлыка

Шашлык – блюдо, которое умеют готовить все. Самое важное – выбрать правильно качественное мясо, от которого и зависит вкус блюда. Также очень важно – сделать удачный маринад, который сделает мясо сочным и мягким. 

Шашлык из филе

Редакция FoodOboz делится советами кулинаров, как приготовить удачный шашлык и какие самы распространенные ошибки допускают при приготовлении. 

Как правильно готовить шашлык
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 По мнению кулинаров, очень важно – мариновать шашлык в правильной посуде, а именно, лучше избегать алюминиевой посуды, а также тары из чугуна низкого качества. Именно они придают мясу неприятный металлический привкус.

Как приготовить сочный шашлык

Лучше всего готовить шашлык в тефлоновой или эмалированной посуде, они не будут давать мясу плохой привкус и запах. 

В чем мариновать шашлык

Важным моментом является еще и приготовление маринада, его лучше всего делать без уксуса, майонеза. Используйте лук, специи, минеральную воду, красное вино. 

Домашний шашлык

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