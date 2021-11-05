Как правильно выбирать и варить чечевицу: советует эксперт

Бобовые нравится далеко не всем, ведь вкус таких продуктов достаточно специфичный. Но если их правильно приготовить – получится очень сытная, интересная и полезная еда. К примеру, чечевица – ее часто используют в качестве дополнительного ингредиента для салатов и супов, но из такого продукта можно сделать много самостоятельных блюд. Они получатся действительно вкусными, если пользоваться несколькими простыми советами.

Как правильно выбирать и готовить чечевицу рассказала doctor_md_nutritionist на своей странице в Instagram.

Преимущество чечевицы над другими бобами

Такой продукт очень быстро готовится.

После замачивания зерен на несколько часов, чечевица будет готова через 10-15 минут.

Без замачивания – за 15-30 минут

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Правила выбора и приготовления чечевицы

Не покупать упакованные бобы разного цвета. Перед приготовлением промыть продукт от остатков мусора. Воды должно быть в 2 раза больше чем чечевицы. До закипания бобовые нужно варить на среднем огне, а после появления пузырей убавить огонь до медленного. Кастрюлю не следует плотно закрывать крышкой – пар должен выходить. Во время приготовления периодически снимать пену. Часто помешивать Солить продукт только в конце В процессе приготовления или сразу после этого можно добавлять овощи, грибы или мясо. Чечевица вкусно сочетается с розмарином и зрением.

Диетические чечевичные котлеты от doctor_galuna_pokhmyrska. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

красная чечевица – 100 г

плющенные овсяные хлопья – 80 г

лук – 1-2 шт

морковь – 1 шт

петрушка – по желанию

специи (молотая зира, паприка, майоран)

соль, перец

Способ приготовления:

В маленькую кастрюлю добавить чечевицу и залить водой на 2 сантиметра. Варить на среднем огне до испарения воды. Охладить чечевицу, добавить остальные ингредиенты. Лук и морковь мелко нарезать или натереть и добавить сырыми или тушить на сковороде (масло налить вконце, готовить на воде). Добавить специи. Смазать форму растительным маслом и выпекать котлеты с двух сторон до образования корочки 15 минут, при температуре 180 градусов.

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