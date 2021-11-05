Как правильно выбирать и варить чечевицу: советует эксперт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как правильно выбирать и варить чечевицу: советует эксперт

Бобовые нравится далеко не всем, ведь вкус таких продуктов достаточно специфичный. Но если их правильно приготовить – получится очень сытная, интересная и полезная еда. К примеру, чечевица – ее часто используют в качестве дополнительного ингредиента для салатов и супов, но из такого продукта можно сделать много самостоятельных блюд. Они получатся действительно вкусными, если пользоваться несколькими простыми советами.

Как правильно выбирать и готовить чечевицу рассказала doctor_md_nutritionist на своей странице в Instagram.

Преимущество чечевицы над другими бобами

Такой продукт очень быстро готовится.

  • После замачивания зерен на несколько часов, чечевица будет готова через 10-15 минут.

  • Без замачивания – за 15-30 минут

Каша из чечевицы
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Правила выбора и приготовления чечевицы

  1. Не покупать упакованные бобы разного цвета.

  2. Перед приготовлением промыть продукт от остатков мусора.

  3. Воды должно быть в 2 раза больше чем чечевицы.

  4. До закипания бобовые нужно варить на среднем огне, а после появления пузырей убавить огонь до медленного.

  5. Кастрюлю не следует плотно закрывать крышкой – пар должен выходить.

  6. Во время приготовления периодически снимать пену.

  7. Часто помешивать

  8. Солить продукт только в конце

  9. В процессе приготовления или сразу после этого можно добавлять овощи, грибы или мясо.

  10. Чечевица вкусно сочетается с розмарином и зрением.

Диетические чечевичные котлеты от doctor_galuna_pokhmyrska. Опубликовано на странице Instagram.

Котлеты из чечевицы

Ингредиенты:

  • красная чечевица – 100 г

  • плющенные овсяные хлопья – 80 г

  • лук – 1-2 шт

  • морковь – 1 шт

  • петрушка – по желанию

  • специи (молотая зира, паприка, майоран)

  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. В маленькую кастрюлю добавить чечевицу и залить водой на 2 сантиметра.

  2. Варить на среднем огне до испарения воды.

  3. Охладить чечевицу, добавить остальные ингредиенты.

  4. Лук и морковь мелко нарезать или натереть и добавить сырыми или тушить на сковороде (масло налить вконце, готовить на воде).

  5. Добавить специи.

  6. Смазать форму растительным маслом и выпекать котлеты с двух сторон до образования корочки 15 минут, при температуре 180 градусов.

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