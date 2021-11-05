Как правильно выбирать и варить чечевицу: советует эксперт
Бобовые нравится далеко не всем, ведь вкус таких продуктов достаточно специфичный. Но если их правильно приготовить – получится очень сытная, интересная и полезная еда. К примеру, чечевица – ее часто используют в качестве дополнительного ингредиента для салатов и супов, но из такого продукта можно сделать много самостоятельных блюд. Они получатся действительно вкусными, если пользоваться несколькими простыми советами.
Как правильно выбирать и готовить чечевицу рассказала doctor_md_nutritionist на своей странице в Instagram.
Преимущество чечевицы над другими бобами
Такой продукт очень быстро готовится.
После замачивания зерен на несколько часов, чечевица будет готова через 10-15 минут.
Без замачивания – за 15-30 минут
Правила выбора и приготовления чечевицы
Не покупать упакованные бобы разного цвета.
Перед приготовлением промыть продукт от остатков мусора.
Воды должно быть в 2 раза больше чем чечевицы.
До закипания бобовые нужно варить на среднем огне, а после появления пузырей убавить огонь до медленного.
Кастрюлю не следует плотно закрывать крышкой – пар должен выходить.
Во время приготовления периодически снимать пену.
Часто помешивать
Солить продукт только в конце
В процессе приготовления или сразу после этого можно добавлять овощи, грибы или мясо.
Чечевица вкусно сочетается с розмарином и зрением.
Диетические чечевичные котлеты от doctor_galuna_pokhmyrska. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
красная чечевица – 100 г
плющенные овсяные хлопья – 80 г
лук – 1-2 шт
морковь – 1 шт
петрушка – по желанию
специи (молотая зира, паприка, майоран)
соль, перец
Способ приготовления:
В маленькую кастрюлю добавить чечевицу и залить водой на 2 сантиметра.
Варить на среднем огне до испарения воды.
Охладить чечевицу, добавить остальные ингредиенты.
Лук и морковь мелко нарезать или натереть и добавить сырыми или тушить на сковороде (масло налить вконце, готовить на воде).
Добавить специи.
Смазать форму растительным маслом и выпекать котлеты с двух сторон до образования корочки 15 минут, при температуре 180 градусов.
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