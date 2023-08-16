Аджика – это острая приправа, которая идеально подходит к мясу. Готовить ее можно по-разному: в сыром и вареном виде. Основой соуса являются помидоры, сладкий и острый перец. Для яркого вкуса можно добавить чеснок и ароматные специи.

Фудблогер Галина Кравец (galina.rubus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом аджики из помидоров и перца.

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

болгарский перец – 1 кг

перец чили – 1 стручок

чеснок – 1 ст. л.

сахар – 1\2 ст.

Видео дня

масло растительное – 1\2 ст.

уксус – 1\2 ст.

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помыть и почистить помидоры и перец, нарезать произвольными кусками. Смолоть все овощи через мясорубку.

2. Получившуюся массу переложить в кастрюлю, добавить растительное масло, поставить на огонь и варить на слабом огне 2-3 часа.

3. Когда истечет время, добавить сахар и соль.

4. За 10 минут до готовности выжать через пресс чеснок и добавить в общую массу.

5. За 5 минут до готовности добавить уксус.

6. Горячую аджику разлить в стерильные банки и герметично закатать. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: