Баклажаны на зиму можно готовить по-разному: в виде салатов, закусок, а также с морковью, перцем и специями. Если вы любите острые блюда, тогда можно приготовить салат из баклажанов с соусом из помидоров и перца.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных баклажанов с чесноком и острым перцем.

Ингредиенты:

баклажаны – 1,5 кг

острый перец – 1 шт.

болгарский красный перец – 0,5 кг

соль – 1 ч. л.

растительное масло – 100 г

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уксус 6% – 190 г

мед – 100 г

Способ приготовления:

1. Помойте баклажаны. Нарежьте баклажан на кружочки толщиной +/-7мм. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите баклажаны плотно на противень и сверху смажьте маслом. Запекайте 30 минут при 200 градусов.

2. Острый соус: перец, чеснок и острый перец пропустите через мясорубку (через самую мелкую сеточку) или пробейте в блендере.

3. Перелейте соус в кастрюлю и выложите в соус запеченные баклажаны. Аккуратно перемешайте, стараться не повредить овощи. Проварите все вместе 15 минут.

4. Закуску разложите в стерилизованные банки и закатайте. Храните в прохладном месте.

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