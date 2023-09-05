Острый салат из баклажанов с томатным соусом и медом: рецепт пикантной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт салата

Баклажаны на зиму можно готовить по-разному: в виде салатов, закусок, а также с морковью, перцем и специями. Если вы любите острые блюда, тогда можно приготовить салат из баклажанов с соусом из помидоров и перца. 

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных баклажанов с чесноком и острым перцем. 

Рецепт закуски из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1,5 кг 
  • острый перец – 1 шт. 
  • болгарский красный перец – 0,5 кг
  • соль – 1 ч. л. 
  • растительное масло – 100 г
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  • уксус 6% – 190 г
  • мед – 100 г

Способ приготовления:

1. Помойте баклажаны. Нарежьте баклажан на кружочки толщиной +/-7мм. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите баклажаны плотно на противень и сверху смажьте маслом. Запекайте 30 минут при 200 градусов.

Баклажаны для блюда

2. Острый соус: перец, чеснок и острый перец пропустите через мясорубку (через самую мелкую сеточку) или пробейте в блендере.

Острый соус

3. Перелейте соус в кастрюлю и выложите в соус запеченные баклажаны. Аккуратно перемешайте, стараться не повредить овощи. Проварите все вместе 15 минут. 

Баклажаны с соусом

4. Закуску разложите в стерилизованные банки и закатайте. Храните в прохладном месте.

Готовая закуска

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