Освежающий апельсиновый мохито в домашних условиях: готовится с алкоголем
Мохито – это освежающий летний напиток. Его легко приготовить в домашних условиях с алкоголем или без, дополнив цитрусовыми, спрайтом льдом или мятой.
В одном из кулинарных блогов (love_cooking_007) в Instagram был опубликован рецепт апельсинового мохито с ромом, лаймом и мятой.
Ингредиенты:
- лайм
- листья мяты
- сахар
- апельсин
- кубики льда
- спрайт
- ром
Способ приготовления:
1. Сначала нужно помыть и порезать лайм ломтиками. Разложить их в стаканы. На один стакан нужно ориентировочно 2 кольца.
2. На лайм выложить по 8-10 листочков мяты.
3. Далее нужно выложить по 0,5 ч. л. сахара в каждый стакан.
4. На этом этапе нужно взять небольшой пестик (подойдет тот, который используется для ступки) и размять содержимое каждого стакана. Тоесть выжать сок лайма и мяты.
5. После этого в каждый стакан выжать сок апельсина. А также положить по 2 ломтика апельсина и лайма (это нужно для декора). Для красоты можно также подвесить листики мяты на горлышко стакана.
6. Отдельно измельчить лед в кухонном комбайне и разложить полученную массу в стаканы.
7. Напоследок разлить в каждый стакан ром и спрайт. Готово!
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