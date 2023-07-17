Мохито – это освежающий летний напиток. Его легко приготовить в домашних условиях с алкоголем или без, дополнив цитрусовыми, спрайтом льдом или мятой.

В одном из кулинарных блогов (love_cooking_007) в Instagram был опубликован рецепт апельсинового мохито с ромом, лаймом и мятой.

Ингредиенты:

лайм

листья мяты

сахар

апельсин

кубики льда

спрайт

ром

Способ приготовления:

1. Сначала нужно помыть и порезать лайм ломтиками. Разложить их в стаканы. На один стакан нужно ориентировочно 2 кольца.

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2. На лайм выложить по 8-10 листочков мяты.

3. Далее нужно выложить по 0,5 ч. л. сахара в каждый стакан.

4. На этом этапе нужно взять небольшой пестик (подойдет тот, который используется для ступки) и размять содержимое каждого стакана. Тоесть выжать сок лайма и мяты.

5. После этого в каждый стакан выжать сок апельсина. А также положить по 2 ломтика апельсина и лайма (это нужно для декора). Для красоты можно также подвесить листики мяты на горлышко стакана.

6. Отдельно измельчить лед в кухонном комбайне и разложить полученную массу в стаканы.

7. Напоследок разлить в каждый стакан ром и спрайт. Готово!

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