Вместо разнообразных магазинных соков или газировок можно приготовить освежающий квас из бузины. Для этого вам потребуются не ягоды, а сами цветки растения. Выходит очень бюджетно и полезно, ведь не нужно использовать сахар и дрожжи.

Идея приготовления домашнего кваса из бузины опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instagram. Его можно будет пить уже через трое суток.

Ингредиенты:

3 л чистой питьевой воды

2 ст.л. меда

5 соцветий бузины черной

лимон или лайм

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Способ приготовления:

1. В 3-литровую банку наливаем воду. Кладем соцветия бузины. Обязательно не мгновения, иначе процесс брожения не пройдет. Соцветия срываем молодые, которые уже раскрылись

2. Добавляем мед и накрываем чистой марлей.

3. Ставим на 3 дня на солнце.

4. Через три дня разливаем по стаканам, добавляем по 2 ломтика лимона или лайма.

5. Можно добавить немного сахара или оставить без него.

6. Готовый квас хранить в прохладном месте.

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