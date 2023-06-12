Освежающий и полезный квас из бузины: не нужно добавлять сахар и дрожжи
Вместо разнообразных магазинных соков или газировок можно приготовить освежающий квас из бузины. Для этого вам потребуются не ягоды, а сами цветки растения. Выходит очень бюджетно и полезно, ведь не нужно использовать сахар и дрожжи.
Идея приготовления домашнего кваса из бузины опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instagram. Его можно будет пить уже через трое суток.
Ингредиенты:
- 3 л чистой питьевой воды
- 2 ст.л. меда
- 5 соцветий бузины черной
- лимон или лайм
Способ приготовления:
1. В 3-литровую банку наливаем воду. Кладем соцветия бузины. Обязательно не мгновения, иначе процесс брожения не пройдет. Соцветия срываем молодые, которые уже раскрылись
2. Добавляем мед и накрываем чистой марлей.
3. Ставим на 3 дня на солнце.
4. Через три дня разливаем по стаканам, добавляем по 2 ломтика лимона или лайма.
5. Можно добавить немного сахара или оставить без него.
6. Готовый квас хранить в прохладном месте.
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