Прохладный освежающий чай – это отличный способ утолить жажду в летнюю жару. Нужно добавить лед, а также вкусные сезонные ягоды. Напиток получается очень легким и в меру сладким.

Идея приготовления прохладного освежающего чая опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Чай можно выбрать черный или зеленый.

Ингредиенты:

чай

лед

сезоне ягоды

лайм/лимон

мята

лимонный сок

сахарный сироп

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Способ приготовления:

1. Завариваем чай.

2. В стакан кладем лед, сезоне ягоды, лимон, мяту, лимонный сок и сахарный сироп.

3. Вместо сахарного сиропа можно сразу добавить сахар в чай и размешать.

Как приготовить сахарный сироп?

1. В пропорции 1:1 сахара и воды нагреваем в кастрюльке и помешиваем, пока не растворится сахар.

2. Кипятим еще 2 минуты и выключаем.

3. Даем полностью остыть.

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