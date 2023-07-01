Освежающий прохладный чай, который прекрасно утоляет жажду: с ягодами и мятой

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Освежающий прохладный чай, который прекрасно утоляет жажду: с ягодами и мятой

Прохладный освежающий чай – это отличный способ утолить жажду в летнюю жару. Нужно добавить лед, а также вкусные сезонные ягоды. Напиток получается очень легким и в меру сладким.

Идея приготовления прохладного освежающего чая опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Чай можно выбрать черный или зеленый.

Освежающий прохладный чай, который прекрасно утоляет жажду: с ягодами и мятой

Ингредиенты:

  • чай
  • лед
  • сезоне ягоды
  • лайм/лимон
  • мята
  • лимонный сок
  • сахарный сироп
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Способ приготовления:

Освежающий прохладный чай, который прекрасно утоляет жажду: с ягодами и мятой

1. Завариваем чай.

2. В стакан кладем лед, сезоне ягоды, лимон, мяту, лимонный сок и сахарный сироп.

 

3. Вместо сахарного сиропа можно сразу добавить сахар в чай и размешать.

Как приготовить сахарный сироп?

Освежающий прохладный чай, который прекрасно утоляет жажду: с ягодами и мятой

1. В пропорции 1:1 сахара и воды нагреваем в кастрюльке и помешиваем, пока не растворится сахар.

2. Кипятим еще 2 минуты и выключаем.

Освежающий прохладный чай, который прекрасно утоляет жажду: с ягодами и мятой

3. Даем полностью остыть.

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