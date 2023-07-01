Освежающий прохладный чай, который прекрасно утоляет жажду: с ягодами и мятой
Прохладный освежающий чай – это отличный способ утолить жажду в летнюю жару. Нужно добавить лед, а также вкусные сезонные ягоды. Напиток получается очень легким и в меру сладким.
Идея приготовления прохладного освежающего чая опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Чай можно выбрать черный или зеленый.
Ингредиенты:
- чай
- лед
- сезоне ягоды
- лайм/лимон
- мята
- лимонный сок
- сахарный сироп
Способ приготовления:
1. Завариваем чай.
2. В стакан кладем лед, сезоне ягоды, лимон, мяту, лимонный сок и сахарный сироп.
3. Вместо сахарного сиропа можно сразу добавить сахар в чай и размешать.
Как приготовить сахарный сироп?
1. В пропорции 1:1 сахара и воды нагреваем в кастрюльке и помешиваем, пока не растворится сахар.
2. Кипятим еще 2 минуты и выключаем.
3. Даем полностью остыть.
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