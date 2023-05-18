"Ширази" – популярный салат, который имеет яркий вид и обладает неповторимым вкусом. В теплое время года – это настоящая находка, ведь в его основе – только свежие овощи и заправка без майонеза.

История блюда началась еще несколько веков назад, оно появилось и названо в честь города Шираз в Иране. Основными его ингредиентами являются нарезанные на мелкие кубики огурцы, помидоры, лук и зелень. Яркий вкус салату придает заправка в виде оливкового масла и лимонного сока, а также листики освежающей мяты. Особенностью блюда есть то, что все ингредиенты режутся на одинаковый размер, что делает салат более симметричным и привлекательным.

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Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом яркого и витаминного салата "Ширази".

Ингредиенты:

болгарский перец

помидоры

красный лук

огурцы

укроп

оливковое масло

лимонный сок

соль

мята

Способ приготовления:

1. Нарезать мелкими кубиками перец, помидоры, лук и огурцы.

2. Измельчить укроп.

3. Смешать все ингредиенты в миске, добавив растительное масло, лимонный сок и листики мяты. Перемешать. Готово!

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