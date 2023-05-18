Освежающий салат "Ширази" без майонеза: история блюда и простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Освежающий салат 'Ширази' без майонеза: история блюда и простой рецепт

"Ширази" – популярный салат, который имеет яркий вид и обладает неповторимым вкусом. В теплое время года – это настоящая находка, ведь в его основе – только свежие овощи и заправка без майонеза.

Что такое салат ''Ширази'' и как его приготовить

История блюда началась еще несколько веков назад, оно появилось и названо в честь города Шираз в Иране. Основными его ингредиентами являются нарезанные на мелкие кубики огурцы, помидоры, лук и зелень. Яркий вкус салату придает заправка в виде оливкового масла и лимонного сока, а также листики освежающей мяты. Особенностью блюда есть то, что все ингредиенты режутся на одинаковый размер, что делает салат более симметричным и привлекательным.

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Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом яркого и витаминного салата "Ширази".

Рецепт салата ''Ширази''

Ингредиенты:

  • болгарский перец
  • помидоры
  • красный лук
  • огурцы
  • укроп
  • оливковое масло
  • лимонный сок
  • соль
  • мята

Способ приготовления:

1. Нарезать мелкими кубиками перец, помидоры, лук и огурцы.

2. Измельчить укроп.

Рецепт салата без майонеза

3. Смешать все ингредиенты в миске, добавив растительное масло, лимонный сок и листики мяты. Перемешать. Готово!

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