Освежающий салат "Ширази" без майонеза: история блюда и простой рецепт
"Ширази" – популярный салат, который имеет яркий вид и обладает неповторимым вкусом. В теплое время года – это настоящая находка, ведь в его основе – только свежие овощи и заправка без майонеза.
История блюда началась еще несколько веков назад, оно появилось и названо в честь города Шираз в Иране. Основными его ингредиентами являются нарезанные на мелкие кубики огурцы, помидоры, лук и зелень. Яркий вкус салату придает заправка в виде оливкового масла и лимонного сока, а также листики освежающей мяты. Особенностью блюда есть то, что все ингредиенты режутся на одинаковый размер, что делает салат более симметричным и привлекательным.
Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом яркого и витаминного салата "Ширази".
Ингредиенты:
- болгарский перец
- помидоры
- красный лук
- огурцы
- укроп
- оливковое масло
- лимонный сок
- соль
- мята
Способ приготовления:
1. Нарезать мелкими кубиками перец, помидоры, лук и огурцы.
2. Измельчить укроп.
3. Смешать все ингредиенты в миске, добавив растительное масло, лимонный сок и листики мяты. Перемешать. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: