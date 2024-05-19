Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
159
Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

В вашей морозильной камере точно есть ягоды с прошлым летом. Самое время их использовать, ведь совсем скоро будут свежие. Можно приготовить очень сытный и простой пирог из слоеного теста. Оно идеально сочетается с сочной начинкой.

Идея приготовления слоеного пирога с замороженными вишнями опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. К чаю именно то, что нужно.

Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

Ингредиенты:

  • слоеное тесто
  • вишня (замороженная)
  • сахар
  • кукурузный крахмал
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  • крем-сыр филадельфия
  • желток для смазки
  • миндальные лепестки

Способ приготовления:

Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

1. Тесто разморозить, порезать на прямоугольники.

2. Вишню выкладываем в удобную посуду.

Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

3. Добавить сахар.

4. Варить до того, как вишня хорошо пустит сок.

5. Добавить 1 ст.л. крахмала.

Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

6. Растворить в 2 ст.л. воды и варить до загустения.

7. Смазать тесто крем-сыром.

8. Сверху выложить вишню.

Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

9. Накрыть второй половиной теста.

10. Закрепим края, делаем несколько надрезов сверху.

Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

11. Смазать желтком, посыпать миндальными лепестками.

12. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусо

Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями

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