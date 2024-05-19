Освободите свою морозильную камеру от прошлогодних ягод! Элементарный слоеный пирог к чаю с замороженными вишнями
В вашей морозильной камере точно есть ягоды с прошлым летом. Самое время их использовать, ведь совсем скоро будут свежие. Можно приготовить очень сытный и простой пирог из слоеного теста. Оно идеально сочетается с сочной начинкой.
Идея приготовления слоеного пирога с замороженными вишнями опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. К чаю именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- вишня (замороженная)
- сахар
- кукурузный крахмал
- крем-сыр филадельфия
- желток для смазки
- миндальные лепестки
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить, порезать на прямоугольники.
2. Вишню выкладываем в удобную посуду.
3. Добавить сахар.
4. Варить до того, как вишня хорошо пустит сок.
5. Добавить 1 ст.л. крахмала.
6. Растворить в 2 ст.л. воды и варить до загустения.
7. Смазать тесто крем-сыром.
8. Сверху выложить вишню.
9. Накрыть второй половиной теста.
10. Закрепим края, делаем несколько надрезов сверху.
11. Смазать желтком, посыпать миндальными лепестками.
12. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусо
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