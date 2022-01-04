Отбивные на скорую руку для сытного ужина: делимся секретом удачного блюда
Если вы не знаете, что приготовить на ужин из мясных блюд, отличным вариантом станут отбивные. Важно, что делать их можно из разного мяса и даже печени и овощей.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных, сочных и очень легких в приготовлении отбивных из говяжьей вырезки, который был опубликован в Telegram-канале " Шедевры кулинарии".
Секрет блюда очень прост – свежее мясо, которые нужно хорошо отбить для мягкости.
Ингредиенты:
Говяжья вырезка – 600 г
Соль, перец – по вкусу
Яйца – 1 шт.
Мука – 100 г
Способ приготовления:
1. Мясо помойте, уберите обязательно лишнюю влагу бумажными салфетками и порежьте пластинками толщиной 0,5 сантиметров.
2. Накройте мясо пищевой пленкой и отбейте хорошо с двух сторон.
3. Затем также с двух сторон посолите, поперчите и хорошо руками распределите специи.
4. Взбейте яйца и хорошо обмокните мясо, затем в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости.
Готовое блюдо можно подать со свежими овощами, а также с соусами и запеченным картофелем.
Запеченный картофель дольками по рецепту Владимира Ярославского
Ингредиенты:
картофель – 5-7 шт.
чеснок – 2-4 зуб.
специи: паприка, луковый порошок, чесночный порошок, черный перец, красный перец – по вкусу
сухие травы – тимьян и базилик – по вкусу
оливковое масло – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте картофель, порежьте дольками.
2. Посолите, поперчите, присыпьте специями и тщательно перемешайте. Добавьте чеснок.
3. Выложите на противень. посыпьте сухими травами, полейте маслом и отправьте в духовку на 15-20 минут при 190-200 С.
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