Отбивные – это горячее мясное блюдо, которое удачно сочетается со всеми гарнирами. В идеале они получаются мягкими и сочными. На это влияет много факторов: начиная от мяса, заканчивая способом жарки.

В одном из кулинарных блогов (uliana.blog_) в Instagram был опубликован рецепт мясных отбивных, особого вкуса и текстуры которым придает горчица. Ею нужно смазать мясо, хорошо замариновать и пожарить отбивные в панировке.

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Ингредиенты:

мясо свинины или куриное

крепкая горчица

французская горчица

соль

приправа к мясу

Дополнительно:

мука

яйца

панировочные сухари

семена подсолнечника и кунжута

Способ приготовления:

1. Мясо порезать в куски и отбить молотком.

2. Смазать отбивные сначала крепкой, а затем французской горчицей с одной стороны. Оставить мариноваться на несколько часов.

3. Подготовить отдельно ингредиенты для панировки: муку, яйцо, панировочные сухари смешать с семенами.

4. Когда мясо замаринуется, снять с него горчицу. Обвалять его в муке, яйце и напоследок в сухарях.

5. Пожарить отбивные с обеих сторон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда солить отбивные, чтобы они были мягкими и сочными.