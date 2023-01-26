Отбивные по-новому: в чем замариновать, чтобы мясо было мягким и сочным
Отбивные – это горячее мясное блюдо, которое удачно сочетается со всеми гарнирами. В идеале они получаются мягкими и сочными. На это влияет много факторов: начиная от мяса, заканчивая способом жарки.
В одном из кулинарных блогов (uliana.blog_) в Instagram был опубликован рецепт мясных отбивных, особого вкуса и текстуры которым придает горчица. Ею нужно смазать мясо, хорошо замариновать и пожарить отбивные в панировке.
Ингредиенты:
- мясо свинины или куриное
- крепкая горчица
- французская горчица
- соль
- приправа к мясу
Дополнительно:
- мука
- яйца
- панировочные сухари
- семена подсолнечника и кунжута
Способ приготовления:
1. Мясо порезать в куски и отбить молотком.
2. Смазать отбивные сначала крепкой, а затем французской горчицей с одной стороны. Оставить мариноваться на несколько часов.
3. Подготовить отдельно ингредиенты для панировки: муку, яйцо, панировочные сухари смешать с семенами.
4. Когда мясо замаринуется, снять с него горчицу. Обвалять его в муке, яйце и напоследок в сухарях.
5. Пожарить отбивные с обеих сторон.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда солить отбивные, чтобы они были мягкими и сочными.