Отбивные по-польски в маринаде и панировке: как разнообразить привычное блюдо
В польской кухне одним из самых известных блюд являются отбивные, которые по технологии приготовления существенно отличаются от наших. Дело в том, что перед жаркой мясо проходит целую подготовку: сначала его маринуют в молочном маринаде, после чего тщательно панируют в муке, яйцах и сухарях. Такие отбивные получаются очень нежными, пропитанными и с очень хрустящей корочкой.
Рецептом отбивных по-польски поделилась фудблогер Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
свинина 700 г
Маринад:
молоко – 300 мл
лук репчатый – 150 г
чеснок – 1-2 зубчика
соль, перец
Панировка:
яйца – 2 шт
молоко из маринада – 50 мл
панировочные сухари
пшеничная мука
Способ приготовления:
1. Маринад. Молоко налить в глубокую емкость.
2. Порезать лук и добавить в молоко.
3. Пропустить чеснок через пресс. Посолить и поперчить. Перемешать.
4. Мясо порезать и отбить гладкой частью молотка.
5. Опустить мясо в маринад и бросить на 1 час.
6. Яйца взбить до однородности. Посолить и поперчить.
7. Налить в яйца молоко, в котором мариновалось мясо.
8. Насыпать сухари и муку в отдельные тарелки.
9. Обвалять мясо в муке, затем – в яйце и сухарях. Пожарить отбивные.
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