Отбивные по-польски в маринаде и панировке: как разнообразить привычное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
4,0 т.
Отбивные по-польски в маринаде и панировке: как разнообразить привычное блюдо

В польской кухне одним из самых известных блюд являются отбивные, которые по технологии приготовления существенно отличаются от наших. Дело в том, что перед жаркой мясо проходит целую подготовку: сначала его маринуют в молочном маринаде, после чего тщательно панируют в муке, яйцах и сухарях. Такие отбивные получаются очень нежными, пропитанными и с очень хрустящей корочкой.

Рецептом отбивных по-польски поделилась фудблогер Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram.

Отбивные по-польски

Ингредиенты:

  • свинина 700 г

Маринад:

  • молоко – 300 мл

  • лук репчатый – 150 г

  • чеснок – 1-2 зубчика

  • соль, перец

Панировка:

  • яйца – 2 шт

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  • молоко из маринада – 50 мл

  • панировочные сухари

  • пшеничная мука

Способ приготовления:

1. Маринад. Молоко налить в глубокую емкость.

2. Порезать лук и добавить в молоко.

Молоко для маринада

3. Пропустить чеснок через пресс. Посолить и поперчить. Перемешать.

4. Мясо порезать и отбить гладкой частью молотка.

5. Опустить мясо в маринад и бросить на 1 час.

Свинина для блюда

6. Яйца взбить до однородности. Посолить и поперчить.

7. Налить в яйца молоко, в котором мариновалось мясо.

Панировка для отбивных

8. Насыпать сухари и муку в отдельные тарелки.

9. Обвалять мясо в муке, затем – в яйце и сухарях. Пожарить отбивные.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить отбивные за 4 минуты.

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