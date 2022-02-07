Отбивные по-польски в маринаде и панировке: как разнообразить привычное блюдо

В польской кухне одним из самых известных блюд являются отбивные, которые по технологии приготовления существенно отличаются от наших. Дело в том, что перед жаркой мясо проходит целую подготовку: сначала его маринуют в молочном маринаде, после чего тщательно панируют в муке, яйцах и сухарях. Такие отбивные получаются очень нежными, пропитанными и с очень хрустящей корочкой.

Рецептом отбивных по-польски поделилась фудблогер Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

свинина 700 г

Маринад:

молоко – 300 мл

лук репчатый – 150 г

чеснок – 1-2 зубчика

соль, перец

Панировка:

яйца – 2 шт

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молоко из маринада – 50 мл

панировочные сухари

пшеничная мука

Способ приготовления:

1. Маринад. Молоко налить в глубокую емкость.

2. Порезать лук и добавить в молоко.

3. Пропустить чеснок через пресс. Посолить и поперчить. Перемешать.

4. Мясо порезать и отбить гладкой частью молотка.

5. Опустить мясо в маринад и бросить на 1 час.

6. Яйца взбить до однородности. Посолить и поперчить.

7. Налить в яйца молоко, в котором мариновалось мясо.

8. Насыпать сухари и муку в отдельные тарелки.

9. Обвалять мясо в муке, затем – в яйце и сухарях. Пожарить отбивные.

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