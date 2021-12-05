Овощи, которые не рекомендуется употреблять в сыром виде

Питание должно быть разнообразным, тогда оно будет приносить удовольствие и пользу. ⁣⁣⠀

В в рационе ежедневно должна присутствовать растительная пища. Это - злаковые и бобовые, овощи и фрукты-ягоды. И если злаковые и бобовые - это вне сезонные продукты, то овощи, фрукты и ягоды имеют сезонность.

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Некоторые люди не любят есть овощи, предпочитая белковую пищу, крупы, молочные продукты. Овощи кажутся им слишком пресными, они не дают им чувство полного насыщения.⁣⁣⠀

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Овощи - в первую очередь, источник минералов и воды ⁣⁣⠀

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Калий, кальций, натрий, магний и многие другие элементы поступают к нам в организм в большом количестве с овощами. Эти элементы важны для протекания всех обменных процессов в организме, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем. Они регулируют водный баланс. Если в организм здорового человека поступает достаточное количество калия и воды, лишняя жидкость не будет задерживаться.⁣⁣⠀

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Овощи - важный источник клетчатки и пектина⁣⁣⠀

Они дают не только сытость. Когда в рационе достаточно овощей - помогаем работе кишечника, поддерживаем микрофлору. И тогда совсем не нужно тратить деньги на аптечные добавки с клетчаткой - натуральные продукты дешевле и лучше.⁣⁣⠀

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Овощи - источник витаминов и хлорофилла

Например, один болгарский перец содержит несколько суточных доз витамина С, а в одной средней моркови содержание бета-каротина в 2 раза превышает суточную потребность. Все зеленые овощи содержат хлорофилл. (Карусель)⁣⁣⠀

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Я рекомендую съедать две порции свежих овощей в день, которые состоят из зелени и сырых овощей и одну порцию приготовленных. Стоит обратить внимание, что есть некоторые виды овощей, которые не рекомендуется часто употреблять в сыром виде.⠀

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Например, крестоцветные. Это разные виды капусты, редис, руккола, шпинат. Они негативно влияют на выработку гормонов щитовидной железы, увеличивают вероятность образования оксалатных камней. Но этого влияния можно избежать, если приготовить их, например, на пару или приварить. Если хотите получить максимум пользы от готовых овощных блюд, их не нужно долго тушить или запекать.

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