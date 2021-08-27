Овощная лазанья с индейкой по рецепту Опры Уинфри
Лазанья – сытное и очень вкусное блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста со слоями различной начинки. Но также его можно сделать и без теста – заменив овощами, от этого его вкус не испортится.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной овощной лазаньи с индейкой, который является любимым американской телеведущей, актрисы, продюсера Опры Уинфри.
Ингредиенты:
Начинка:
фарш из индейки – 350 г
сухой лук – 2 ч.
свежий лук – 1 шт.
зелень петрушки – 3 ст. л.
свежий базилик – 1/2 ст. л.
сухой чеснок – 2 ч. л.
молотый фенхель – 1/2 ч. л.
чеснок свежий – 1/2 ст. л.
белое вино – 1/3 стакана
целые томаты с соком – 800 г
соль – 2 ч. л.
перец и пищевая сода – щепотка
Для лазаньи:
кабачки – 2 шт.
репа – 1 шт.
корень сельдерея – 1 шт.
баклажан – 1 шт.
моцарелла – 200 г
лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
Соус: поместите фарш в большую миску, добавьте сухой чеснок, лук, фенхель, измельченную петрушку и базилик, приправьте все солью и перцем, хорошо перемешайте руками до однородности.
На сковороду налейте масло, хорошо разогрейте, добавьте измельченный лук, хорошо пожарьте до золотистости, затем добавьте измельченный чеснок, перемешает и жарьте еще 1-2 минуты.
Затем выложите туда фарш, хорошо разомните его и жарьте около 10 минут.
После – влейте вино, перемешайте и дайте ему немного выпариться, затем высыпьте помидоры, добавьте щепотку соды, чтобы соус стал более густым, перемешайте и тушите.
Овощи помойте и нарежьте тонкими ломтиками и можно собирать блюдо.
Выложите на противень первый слой – соус, присыпьте его тертой моцареллой, сверху кабачки, повторите то же самое, сделав еще 4 слоя с соусом, сыром и овощами, заканчивая цуккини, затем покройте сверху лазанью оставшимся соусом и сыром.
Поставьте в духовку и запекайте на 45-50 минут, пока овощи не станут мягкими.
Подавать блюдо можно сразу, но также оно будет очень вкусным и в холодном виде.
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