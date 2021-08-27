Овощная лазанья с индейкой по рецепту Опры Уинфри

Лазанья – сытное и очень вкусное блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста со слоями различной начинки. Но также его можно сделать и без теста – заменив овощами, от этого его вкус не испортится.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной овощной лазаньи с индейкой, который является любимым американской телеведущей, актрисы, продюсера Опры Уинфри.

Ингредиенты:

Начинка:

фарш из индейки – 350 г

сухой лук – 2 ч.

свежий лук – 1 шт.

Видео дня

зелень петрушки – 3 ст. л.

свежий базилик – 1/2 ст. л.

сухой чеснок – 2 ч. л.

молотый фенхель – 1/2 ч. л.

чеснок свежий – 1/2 ст. л.

белое вино – 1/3 стакана

целые томаты с соком – 800 г

соль – 2 ч. л.

перец и пищевая сода – щепотка

Для лазаньи:

кабачки – 2 шт.

репа – 1 шт.

корень сельдерея – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

моцарелла – 200 г

лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

Соус: поместите фарш в большую миску, добавьте сухой чеснок, лук, фенхель, измельченную петрушку и базилик, приправьте все солью и перцем, хорошо перемешайте руками до однородности. На сковороду налейте масло, хорошо разогрейте, добавьте измельченный лук, хорошо пожарьте до золотистости, затем добавьте измельченный чеснок, перемешает и жарьте еще 1-2 минуты. Затем выложите туда фарш, хорошо разомните его и жарьте около 10 минут. После – влейте вино, перемешайте и дайте ему немного выпариться, затем высыпьте помидоры, добавьте щепотку соды, чтобы соус стал более густым, перемешайте и тушите. Овощи помойте и нарежьте тонкими ломтиками и можно собирать блюдо. Выложите на противень первый слой – соус, присыпьте его тертой моцареллой, сверху кабачки, повторите то же самое, сделав еще 4 слоя с соусом, сыром и овощами, заканчивая цуккини, затем покройте сверху лазанью оставшимся соусом и сыром. Поставьте в духовку и запекайте на 45-50 минут, пока овощи не станут мягкими.

Подавать блюдо можно сразу, но также оно будет очень вкусным и в холодном виде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: