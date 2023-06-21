Овощное ассорти на зиму

Овощи на зиму можно консервировать по-разному: со специями, чесноком, горчицей, зеленью. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно предварительно замочить в воде.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом овощного ассорти на зиму, который готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

сахар – 200 г

уксус – 200 мл

соль – 100 мл

лавровые листья – 2-3 шт.

черный перец горошек – 5 шт.

душистый перец – 10 шт.

вода – 5 л

зонтики укропа

листья смородины, вишни

Овощи:

лук

морковь

кабачки

помидоры

болгарский перец

чеснок

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте.

2. К воде добавьте все кроме уксуса, вскипятите и добавьте уксус.

3. Выложите зелень, листья, овощи порезанные, залейте кипящим рассолом банки. Накройте крышками и поставить стерилизоваться на 30 минут.

4. Закатайте крышками, укутайте до полного охлаждения.

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