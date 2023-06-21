Овощное ассорти на зиму: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Овощное ассорти на зиму

Овощи на зиму можно консервировать по-разному: со специями, чесноком, горчицей, зеленью. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно предварительно замочить в воде.

Как вкусно приготовить овощи на зиму

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом овощного ассорти на зиму, который готовится очень быстро.

Рецепт овощного ассорти
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Ингредиенты:

  • сахар – 200 г
  • уксус – 200 мл
  • соль – 100 мл
  • лавровые листья – 2-3 шт.
  • черный перец горошек – 5 шт.
  • душистый перец – 10 шт.
  • вода – 5 л
  • зонтики укропа
  • листья смородины, вишни

Овощи:

  • лук
  • морковь
  • кабачки
  • помидоры
  • болгарский перец
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте.

Кабачки для консервации

2. К воде добавьте все кроме уксуса, вскипятите и добавьте уксус.

Что консервировать летом

3. Выложите зелень, листья, овощи порезанные, залейте кипящим рассолом банки. Накройте крышками и поставить стерилизоваться на 30 минут.

Консервированные овощи на зиму

4. Закатайте крышками, укутайте до полного охлаждения.

Овощи на зиму

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