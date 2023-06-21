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Овощное ассорти на зиму: делимся самым простым рецептом
Овощи на зиму можно консервировать по-разному: со специями, чесноком, горчицей, зеленью. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно предварительно замочить в воде.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом овощного ассорти на зиму, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- сахар – 200 г
- уксус – 200 мл
- соль – 100 мл
- лавровые листья – 2-3 шт.
- черный перец горошек – 5 шт.
- душистый перец – 10 шт.
- вода – 5 л
- зонтики укропа
- листья смородины, вишни
Овощи:
- лук
- морковь
- кабачки
- помидоры
- болгарский перец
- чеснок
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте.
2. К воде добавьте все кроме уксуса, вскипятите и добавьте уксус.
3. Выложите зелень, листья, овощи порезанные, залейте кипящим рассолом банки. Накройте крышками и поставить стерилизоваться на 30 минут.
4. Закатайте крышками, укутайте до полного охлаждения.
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