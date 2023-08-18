Очень вкусное, полезное и легкое в приготовлении блюдо – рагу. Летом это блюдо лучше всего готовить без мяса, или использовать куриное. Для того, чтобы рагу было более пикантным, добавьте чеснок, томатную пасту и зелень.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного овощного рагу с куриным филе, чесноком и зеленью.

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Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

масло – для жарки

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

картофель – 8 шт.

перец – 1 шт.

кабачок – 2 шт.

помидоры – 5 шт.

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

вода – 1 стакан

чеснок – 4 зуб.

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кубиками.

2. В разогретую с маслом глубокую сковороду выкладываем порезанное филе, жарьте помешивая 4-5 минут, на огне выше среднего. Добавьте лук, морковь и жарим, помешивая, 5-7 минут.

3. Далее добавьте картофель, жарьте, помешивая, еще 5 минут. Добавьте перец и жарьте 5 минут, после добавьте кабачки, жарьте помешивая 8-10 минут. После добавьте помидоры, специи, перемешайте и залейте горячей водой. Накройте крышкой, убавьте огонь на минимум и тушите 15 минут. Перемешайте в процессе приготовления еще 1 раз.

4. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте, тушите еще 3 минут. Добавьте измельченную зелень и выключите.

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