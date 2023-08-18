Овощное рагу для ужина: как правильно готовить полезное блюдо, чтобы овощи не превратились в кашу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Овощное рагу для ужина: как правильно готовить полезное блюдо, чтобы овощи не превратились в кашу

Очень вкусное, полезное и легкое в приготовлении блюдо – рагу. Летом это блюдо лучше всего готовить без мяса, или использовать куриное. Для того, чтобы рагу было более пикантным, добавьте чеснок, томатную пасту и зелень. 

Вкусное домашнее рагу

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного овощного рагу с куриным филе, чесноком и зеленью. 

Рецепт рагу
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Ингредиенты: 

  • куриное филе – 1 шт.
  • масло – для жарки
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • картофель – 8 шт.
  • перец – 1 шт.
  • кабачок – 2 шт.
  • помидоры – 5 шт.
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу
  • вода – 1 стакан 
  • чеснок – 4 зуб.
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кубиками.

Овощи для блюда

2. В разогретую с маслом глубокую сковороду выкладываем порезанное филе, жарьте помешивая 4-5 минут, на огне выше среднего. Добавьте лук, морковь и жарим, помешивая, 5-7 минут.

Куриное филе

3. Далее добавьте картофель, жарьте, помешивая, еще 5 минут. Добавьте перец и жарьте 5 минут, после добавьте кабачки, жарьте помешивая 8-10 минут. После добавьте помидоры, специи, перемешайте и залейте горячей водой. Накройте крышкой, убавьте огонь на минимум и тушите 15 минут. Перемешайте в процессе приготовления еще 1 раз.

Приготовление рагу

4. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте, тушите еще 3 минут. Добавьте измельченную зелень и выключите. 

Готовое блюдо

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