Овощное рагу из баклажанов и кабачков: что сделает блюдо нежным и ароматным
Рагу – это идеальный вариант блюда на обед и ужин. Традиционно его готовят из сезонных овощей: баклажанов, кабачков, моркови, перца, помидоров, а также зелени. По желанию можно дополнить мясом.
Фудблогер Мирослава Шевченко (myroslava_sheva) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощного рагу из сезонных овощей и зелени, которое вы легко приготовите в духовке.
Ингредиенты:
- баклажан
- цуккини (по желанию)
- томаты
- лук порей
- лук шалот (или обычный)
- чеснок
- оливковое масло
- свежие травы/зелень
- соль, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Все необходимые овощи порезать произвольными крупными кусками. Переложить в форму для запекания или керамическую кастрюлю.
2. Полить овощи сверху оливковым маслом, добавить специи и травы.
3. Запекать в духовке при 180 градусах 45 минут.
На заметку:
– Используйте свежие и качественные овощи, а также старайтесь резать их одинаковыми кусками, чтобы они равномерно приготовились.
- Не бойтесь экспериментировать со специями и используйте любые по вашему вкусу. Для яркого вкуса добавьте томатный соус или пасту, которая делает текстуру рагу нежной и однородной.
– Перед подачей добавьте свежую зелень, такую как петрушка или укроп. Она придаст свежести и аромат вашему рагу.
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