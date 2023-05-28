Рагу – это идеальный вариант блюда на обед и ужин. Традиционно его готовят из сезонных овощей: баклажанов, кабачков, моркови, перца, помидоров, а также зелени. По желанию можно дополнить мясом.

Фудблогер Мирослава Шевченко (myroslava_sheva) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощного рагу из сезонных овощей и зелени, которое вы легко приготовите в духовке.

Ингредиенты:

баклажан

цуккини (по желанию)

томаты

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лук порей

лук шалот (или обычный)

чеснок

оливковое масло

свежие травы/зелень

соль, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Все необходимые овощи порезать произвольными крупными кусками. Переложить в форму для запекания или керамическую кастрюлю.

2. Полить овощи сверху оливковым маслом, добавить специи и травы.

3. Запекать в духовке при 180 градусах 45 минут.

На заметку:

– Используйте свежие и качественные овощи, а также старайтесь резать их одинаковыми кусками, чтобы они равномерно приготовились.

- Не бойтесь экспериментировать со специями и используйте любые по вашему вкусу. Для яркого вкуса добавьте томатный соус или пасту, которая делает текстуру рагу нежной и однородной.

– Перед подачей добавьте свежую зелень, такую как петрушка или укроп. Она придаст свежести и аромат вашему рагу.

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