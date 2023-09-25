Овощное рагу на скорую руку для легкого ужина за 15 минут: рецепт блюда от кулинара
Все овощи являются очень ценными и полезными, а главное – обязательными составляющими рациона каждого. Есть их, по мнению экспертов, лучше всего в сыром, запеченном и тушеном виде, но, нужно знать, что при жарке, овощи практически теряют все полезные витамины и минералы. Из овощей можно готовить очень много полезных блюд, начиная из салатов, заканчивая супами, икрой, закусками.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого и быстрого в приготовлении овощного рагу.
Ингредиенты:
- Капуста
- Кабачок
- Перец
- Помидор
- Укроп
- Соль, перец
- Сметана
- Лук
Способ приготовления:
1. Порежьте средними кусками овощи. Мелко нашинкуйте капусту.
2. Лук порежьте кубиком и обжарьте, добавьте капусту, тушите несколько минут, после добавьте кабачок, перец, помидоры, сметану и тушите под крышкой.
3. Добавьте мелко порезанную зелень и можно есть!
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