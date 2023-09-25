Все овощи являются очень ценными и полезными, а главное – обязательными составляющими рациона каждого. Есть их, по мнению экспертов, лучше всего в сыром, запеченном и тушеном виде, но, нужно знать, что при жарке, овощи практически теряют все полезные витамины и минералы. Из овощей можно готовить очень много полезных блюд, начиная из салатов, заканчивая супами, икрой, закусками.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого и быстрого в приготовлении овощного рагу.

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Ингредиенты:

Капуста

Кабачок

Перец

Помидор

Укроп

Соль, перец

Сметана

Лук

Способ приготовления:

1. Порежьте средними кусками овощи. Мелко нашинкуйте капусту.

2. Лук порежьте кубиком и обжарьте, добавьте капусту, тушите несколько минут, после добавьте кабачок, перец, помидоры, сметану и тушите под крышкой.

3. Добавьте мелко порезанную зелень и можно есть!

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