Овощное сливочное рагу: и кабачки больше не испортятся в холодильнике
Как только начинается сезон кабачков, они буквально заполняют холодильники и нередко там и портятся. Для того чтобы этого не происходило, советуем обратить внимание на рецепт овощного сливочного рагу. Блюдо получается настолько вкусное, что его захочется готовить снова и снова.
Фублогер с ником zhuravlina cooking в Instagram показала, как правильно приготовить овощное рагу. Она также рассказала, что именно следует добавить, чтобы блюдо приобрело сливочный вкус.
Ингредиенты
- Кабачки – 700 гр
- Перец болгарский – 1 шт
- Помидоры – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 2-3 зуб
- Крем-сыр – 175 гр
- Кипяток – 120 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Специи – 1-2 ч.л.
- Свежая зелень
Способ приготовления
1. На раскаленную сковороду добавить растительное масло, лук, нарезанный небольшими кубиками, мелко нарезанную морковь и перемешать.
2. Помидоры и болгарский перец нарезать небольшими кубиками и добавить в зажарку. Перемешать. Добавить нарезанные кубиками кабачки, снова перемешать. Тушить несколько минут периодически помешивая.
3. Добавить соль и специи по вкусу, перемешать.
4. Добавить натертый на мелкую терку чеснок, перемешать.
5. Добавить крем-сыр или сливочный сыр, перемешать и залить кипятком. Тушить до испарения жидкости.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты рагу: