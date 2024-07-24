Как только начинается сезон кабачков, они буквально заполняют холодильники и нередко там и портятся. Для того чтобы этого не происходило, советуем обратить внимание на рецепт овощного сливочного рагу. Блюдо получается настолько вкусное, что его захочется готовить снова и снова.

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Фублогер с ником zhuravlina cooking в Instagram показала, как правильно приготовить овощное рагу. Она также рассказала, что именно следует добавить, чтобы блюдо приобрело сливочный вкус.

Ингредиенты

Кабачки – 700 гр

Перец болгарский – 1 шт

Помидоры – 2 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 2-3 зуб

Крем-сыр – 175 гр

Кипяток – 120 мл

Соль – 1 ч.л.

Специи – 1-2 ч.л.

Свежая зелень

Способ приготовления

1. На раскаленную сковороду добавить растительное масло, лук, нарезанный небольшими кубиками, мелко нарезанную морковь и перемешать.

2. Помидоры и болгарский перец нарезать небольшими кубиками и добавить в зажарку. Перемешать. Добавить нарезанные кубиками кабачки, снова перемешать. Тушить несколько минут периодически помешивая.

3. Добавить соль и специи по вкусу, перемешать.

4. Добавить натертый на мелкую терку чеснок, перемешать.

5. Добавить крем-сыр или сливочный сыр, перемешать и залить кипятком. Тушить до испарения жидкости.

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