Овощные бульонные кубики без химии и консервантов: как приготовить в домашних условиях

Овощные кубики – это прекрасная альтернатива зажаркам для супа. Не нужно каждый раз нарезать много овощей и делать лишнюю работу – можно просто забросить заготовку, которая придаст аромат и насыщенный вкус. Особенно это спасает, когда совсем не хватает времени на приготовление.

Но в магазинных бульонных кубиках достаточно много разнообразных химикатов и консервантов, которые могут причинить вред организму. Потому такую универсальную заготовку лучше сделать дома.

Идея приготовления полезных бульонных кубиков опубликована на странице anna_zalesskaya92 в Instagram.

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Ингредиенты:

морковь – 300 г

кабачок – 400 г

лук – 50 г

перец болгарский – 200 г

стебель сельдерея – 200 г

чеснок – 3-4 зубчика

зелень – 50 г

соль – 4 ст. л

перец – 1 ч. л

куркума – 1 ч. л

масло – 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Нарезать очищенную морковь и кабачок на кубики.

2. Измельчить лук, перец, сельдерей, чеснок и зелень.

3. Тушить под крышкой в сковороде на растительном масле до мягкости овощей.

4. Положить зелень, посолить, переперчить, добавить куркуму, перебить блендером.

5. Повернуть на сковороду, подогреть, чтобы испарилась излишняя влага, постоянно помешивая.

6. Дать массе остыть.

7. Форму застелить пищевой пленкой, распределить массу лопаткой, отправить в морозилку на 3 часа.

8. Подзастывшую массу нарезать на порционные кусочки, завернуть в фольгу.

9. Хранить в морозильнике.

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