Овощные оладьи из кабачков и с плавленым сыром на перекус за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Овощные оладьи из кабачков и с плавленым сыром на перекус за 10 минут

Овощные оладьи – это отличный вариант для быстрого обеда, перекуса и даже ужина. Готовить их можно из кабачков, цуккини, капусты, картофеля, добавлять морковь, лук и даже дополнять плавленым сыром. Они легкие и быстрые в приготовлении – процесс занимает всего 10 минут.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных овощных оладий с плавленым сыром.

Рецепт овощных оладий

Ингредиенты:

  • кабачок – 1-2 шт
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 3 зубчика
  • плавленый сыр – 1 шт
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  • сметана – 2 ст. л.
  • мука – 3-4 ст. л.
  • яйца – 1 шт
  • соль, перец
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на большой терке.

Кабачки для оладий

2. Лук, морковь и плавленый сыр измельчить в блендере.

3. Далее следует смешать все измельченные ингредиенты. Добавить в массу яйцо, сметану, муку, любимые специи и разрыхлитель. Все тщательно перемешать. Тесто должно получиться густое, как сметана.

Овощные оладьи за 10 минут

4. Получившуюся массу ложкой выложить на разогретую сковороду и пожарить оладьи с обеих сторон до золотистости и готовности.

Оладьи из кабачков, моркови и лука

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