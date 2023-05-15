Овощные оладьи – это отличный вариант для быстрого обеда, перекуса и даже ужина. Готовить их можно из кабачков, цуккини, капусты, картофеля, добавлять морковь, лук и даже дополнять плавленым сыром. Они легкие и быстрые в приготовлении – процесс занимает всего 10 минут.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных овощных оладий с плавленым сыром.

Ингредиенты:

кабачок – 1-2 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

чеснок – 3 зубчика

плавленый сыр – 1 шт

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сметана – 2 ст. л.

мука – 3-4 ст. л.

яйца – 1 шт

соль, перец

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на большой терке.

2. Лук, морковь и плавленый сыр измельчить в блендере.

3. Далее следует смешать все измельченные ингредиенты. Добавить в массу яйцо, сметану, муку, любимые специи и разрыхлитель. Все тщательно перемешать. Тесто должно получиться густое, как сметана.

4. Получившуюся массу ложкой выложить на разогретую сковороду и пожарить оладьи с обеих сторон до золотистости и готовности.

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