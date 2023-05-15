Овощные оладьи из кабачков и с плавленым сыром на перекус за 10 минут
Овощные оладьи – это отличный вариант для быстрого обеда, перекуса и даже ужина. Готовить их можно из кабачков, цуккини, капусты, картофеля, добавлять морковь, лук и даже дополнять плавленым сыром. Они легкие и быстрые в приготовлении – процесс занимает всего 10 минут.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных овощных оладий с плавленым сыром.
Ингредиенты:
- кабачок – 1-2 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- чеснок – 3 зубчика
- плавленый сыр – 1 шт
- сметана – 2 ст. л.
- мука – 3-4 ст. л.
- яйца – 1 шт
- соль, перец
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на большой терке.
2. Лук, морковь и плавленый сыр измельчить в блендере.
3. Далее следует смешать все измельченные ингредиенты. Добавить в массу яйцо, сметану, муку, любимые специи и разрыхлитель. Все тщательно перемешать. Тесто должно получиться густое, как сметана.
4. Получившуюся массу ложкой выложить на разогретую сковороду и пожарить оладьи с обеих сторон до золотистости и готовности.
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