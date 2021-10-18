Как правильно выбрать овсянку и с чем сочетать: простые способы

Лучшей овсянкой считается крупа длительной варки. Об этом в недавнем посте на своей странице в Instagram рассказала диетолог Анна Орехова.

Опираясь на советы эксперта, редакция FoodOboz посоветует, с чем лучше всего сочетать овсянку.

Эта каша является одним из самых популярных и удобных завтраков – готовится буквально за считанные минуты, а сытости хватает на довольно длительное время. К тому же ее можно сделать как сладкой, так и наоборот.

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Овсянка с сыром

Приготовьте кашу, как обычно, а в конце, еще горячую овсянку посыпьте сыром. А для того, чтобы сделать блюдо еще более сытным, можно добавить яйцо. При этом желток лучше оставить жидким. Ну, и посыпать зеленью.

Овсянка с бананом в банке

Для начала нужно хорошо размять банан и положить его на дно банки. Добавить овсяные хлопья и залить их водой или молоком. По желанию можно разнообразить любимыми сухофруктами или орехами. Оставить кашу на ночь.

Овсянка с ряженкой в банке

Овсянку нужно залить нежирной ряженкой и по желанию добавить немного меда. После этого дополнить измельченными орехами и сухофруктами. Сверху украсить любимыми ягодами, при этом подойдут как свежие, так и замороженные. В конце посыпать корицей.

Шоколадная овсянка

Чтобы приготовить кашу таким способом, для начала нужно сварить овсянку на молоке: можно попробовать растительное. В горячую кашу добавить 1 чайную ложку какао. Также можно дополнить медом и орехами.

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