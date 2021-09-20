Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: нестандартный завтрак от звезды "Адской кухни"

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Участник реалити 'Адская кухня' Равшан Хамидов поделился фирменным рецептом полезного завтрака

Завтрак – тот прием пищи, который обязателен для каждого, особенно диетологи советуют не пренебрегать им в осенний период. Ведь именно сейчас организму крайне необходим запас витаминов и полезных микроэлементов, которых много в сезонных овощах и фруктах, чего только стоят яблоки, тыква, морковь и свекла. Но не надо забывать и о полезных крупах, например, овсянка, рис, булгур, гречка, которые являются дополнительным источником витаминов.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Равшан Хамидов поделился фирменным рецептом полезного завтрака с овсянки и пармезана, который зарядит вас бодростью на целый день.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Равшан Хамидов

Ингредиенты:

  • Овсянка – 50 г

  • Миндальное молоко – 150 мл

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  • Соль – 5 г

  • Масло сливочное – 10 г

  • Пармезан – 30 г

  • Ристретто (вид кофе) – 1 порция

Способ приготовления:

  1. Соедините овсянку с миндальным молоком и доведите до готовности на медленном огне.

  2. Выключите огонь, добавьте мягкое сливочное масло, натертый или нарезанный пармезан и аккуратно перемешайте, посолите по вкусу.

Такую овсянку лучше подавать с ристретто, налить его прямо в кашу, перемешать и есть.

Овсянка с миндальным молоком, пармезаном и ристретто

Отметим , чем он отличается от эспрессо?

Эспрессо – это кофейный шот объемом 30 мл, а ристретто – "короткая" версия эспрессо, для которой используют меньше воды и получают меньший по объему напиток – примерно от 15 до 25 мл.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время съемок "Адской кухни" Алекс Якутов (Адский Шеф) лишился голоса, а участники бегали босыми ногами по углям.

Равшан Хамидов эксклюзивно поделился с OBOZREVATEL историей о своей работе личным поваром олигарха, а также рассказал, как "прогорел" его бизнес и как удалось снова начать все заново.

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