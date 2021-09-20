Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: нестандартный завтрак от звезды "Адской кухни"
Завтрак – тот прием пищи, который обязателен для каждого, особенно диетологи советуют не пренебрегать им в осенний период. Ведь именно сейчас организму крайне необходим запас витаминов и полезных микроэлементов, которых много в сезонных овощах и фруктах, чего только стоят яблоки, тыква, морковь и свекла. Но не надо забывать и о полезных крупах, например, овсянка, рис, булгур, гречка, которые являются дополнительным источником витаминов.
Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Равшан Хамидов поделился фирменным рецептом полезного завтрака с овсянки и пармезана, который зарядит вас бодростью на целый день.
Ингредиенты:
Овсянка – 50 г
Миндальное молоко – 150 мл
Соль – 5 г
Масло сливочное – 10 г
Пармезан – 30 г
Ристретто (вид кофе) – 1 порция
Способ приготовления:
Соедините овсянку с миндальным молоком и доведите до готовности на медленном огне.
Выключите огонь, добавьте мягкое сливочное масло, натертый или нарезанный пармезан и аккуратно перемешайте, посолите по вкусу.
Такую овсянку лучше подавать с ристретто, налить его прямо в кашу, перемешать и есть.
Отметим , чем он отличается от эспрессо?
Эспрессо – это кофейный шот объемом 30 мл, а ристретто – "короткая" версия эспрессо, для которой используют меньше воды и получают меньший по объему напиток – примерно от 15 до 25 мл.
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