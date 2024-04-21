Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

Овсянка может быть достаточно сытной и вкусной, если правильно ее приготовить. Из такого продукта выходит овсяноблин. В него можно завернуть зелень, а также крем-сыр и рыбу.

Идея приготовления легкого овсяномлинца с начинкой опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. С начинкой можно экспериментировать – все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

Ингредиенты:

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  • яйца – 1 шт.
  • овсяные хлопья – 3 ст.л.
  • молоко – 4 ст.л
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • крем сыр
  • микс салатов
  • красная рыба
  • помидоры
  • сыр пармезан

Способ приготовления

Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

1. Для блина соединить все ингредиенты.

2. Смешать между собой.

Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

3. Вылить на горячую сковороду смазанную сливочным маслом.

Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

4. Жарить на медленном огне под крышкой по бокам до золотистой корочки.

Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

5. Выложить блинчик на тарелку.

Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

6. На 1 половину выложить начинку.

Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

7. Накрыть другой половиной и подавать.

Овсянку в таком виде точно полюбят все: какое блюдо следует приготовить из такого продукта

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