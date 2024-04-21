Овсянка может быть достаточно сытной и вкусной, если правильно ее приготовить. Из такого продукта выходит овсяноблин. В него можно завернуть зелень, а также крем-сыр и рыбу.

Идея приготовления легкого овсяномлинца с начинкой опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. С начинкой можно экспериментировать – все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Ингредиенты:

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яйца – 1 шт.

овсяные хлопья – 3 ст.л.

молоко – 4 ст.л

соль

Ингредиенты для начинки:

крем сыр

микс салатов

красная рыба

помидоры

сыр пармезан

Способ приготовления

1. Для блина соединить все ингредиенты.

2. Смешать между собой.

3. Вылить на горячую сковороду смазанную сливочным маслом.

4. Жарить на медленном огне под крышкой по бокам до золотистой корочки.

5. Выложить блинчик на тарелку.

6. На 1 половину выложить начинку.

7. Накрыть другой половиной и подавать.

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