​Овсяно-шоколадный пирог с ягодами на завтрак

На завтрак нам всем всегда хочется вкусное, сытное, а главное – быстрое в приготовлении блюдо. Таким вариантом может стать – полезная овсянка, но, совершенно в ином виде, например, в виде ароматного, диетического пирога.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт вкуснейшего овсяного пирога с какао и вишней, который получится очень сочным и легким.

Овсянка станет прекрасной основой для пирога. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 150 г

яйца – 2 шт.

кефир обезжиренный – 200 мл

ягоды любые на ваш вкус – 200 г

какао – 20 г

стевия – 1/4 ч. л.

разрыхлитель – 1/3 ч. л.

соль – щепотка

Ягоды для пирога можно взять любые. Источник: Pixabay

Способ приготовление:

​​​​​​​В блендере взбейте овсянку до состояния муки. В отдельной мисочке взбейте яйцо с солью, добавьте кефир, овсянку, какао, разрыхлитель, стевию и тщательно перемешайте. Вишню помойте и удалите косточки. ​​​​​​​Половину готового теста выложите в форму для запекания, сверху – вишню и залейте оставшимся тестом. Отправьте в духовку на 20-30 минут при 170 С.

Овсяный пирог. Источник: gettyimages.com

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