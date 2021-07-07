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​Овсяно-шоколадный пирог с ягодами на завтрак

1.3т
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На завтрак нам всем всегда хочется вкусное, сытное, а главное – быстрое в приготовлении блюдо. Таким вариантом может стать – полезная овсянка, но, совершенно в ином виде, например, в виде ароматного, диетического пирога.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт вкуснейшего овсяного пирога с какао и вишней, который получится очень сочным и легким.

Овсянка станет прекрасной основой для пирога
Овсянка станет прекрасной основой для пирога. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 150 г

  • яйца – 2 шт.

  • кефир обезжиренный – 200 мл

  • ягоды любые на ваш вкус – 200 г

  • какао – 20 г

  • стевия – 1/4 ч. л.

  • разрыхлитель – 1/3 ч. л.

  • соль – щепотка

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Ягоды для пирога можно взять любые. Источник: Pixabay

Способ приготовление:

  1. ​​​​​​​В

    блендере взбейте овсянку до состояния муки.

  2. В отдельной мисочке взбейте яйцо с солью, добавьте кефир, овсянку, какао, разрыхлитель, стевию и тщательно перемешайте.

  3. Вишню помойте и удалите косточки.

  4. ​​​​​​​Половину готового теста выложите в форму для запекания, сверху – вишню и залейте оставшимся тестом.

  5. Отправьте в духовку на 20-30 минут при 170 С.

Овсяный пирог
Овсяный пирог. Источник: gettyimages.com

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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