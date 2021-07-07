​Овсяно-шоколадный пирог с ягодами на завтрак

На завтрак нам всем всегда хочется вкусное, сытное, а главное – быстрое в приготовлении блюдо. Таким вариантом может стать – полезная овсянка, но, совершенно в ином виде, например, в виде ароматного, диетического пирога.
Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт вкуснейшего овсяного пирога с какао и вишней, который получится очень сочным и легким.
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 150 г
яйца – 2 шт.
кефир обезжиренный – 200 мл
ягоды любые на ваш вкус – 200 г
какао – 20 г
стевия – 1/4 ч. л.
разрыхлитель – 1/3 ч. л.
соль – щепотка
Способ приготовление:
В
блендере взбейте овсянку до состояния муки.
В отдельной мисочке взбейте яйцо с солью, добавьте кефир, овсянку, какао, разрыхлитель, стевию и тщательно перемешайте.
Вишню помойте и удалите косточки.
Половину готового теста выложите в форму для запекания, сверху – вишню и залейте оставшимся тестом.
Отправьте в духовку на 20-30 минут при 170 С.
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