Идеальный овсяноблин с фруктовыми начинками: идеи приготовления

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Идеальный овсяноблин с фруктовыми начинками: идеи приготовления

Овсяноблин – идеальный вариант сытного и полезного завтрака. В традиционный рецепт обычно входят бананы. Но в осенний период много сезонных фруктов, из которых тоже можно приготовить разнообразные начинки.

Сегодня редакция FoodOboz делится несколькими простыми идеями приготовления вкусного овсяноблина нежной текстуры.

Классический овсяноблин

Овсяноблин по классическому рецепту

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 4 ст.л

  • молоко или вода – 60 мл

  • яйцо – 1 шт

  • банан спелый – 1 шт

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Способ приготовления:

  1. Половину банана и все остальные ингредиенты взбить блендером. Жарить на разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до румяного цвета по 2-3 минуты.

  2. Вторую половину нарезать кусочками и использовать в качестве начинки вместе с мягким сыром по вкусу. Сверху можно полить медом.

Начинки для овсяноблина

Овсяноблин с яблоками

Ингредиенты:

▪️ яблоки – 2 шт

▪️ яйца – 2 шт

▪️ корица – 1/2 ч.л

▪️ овсяная мука – 70 г (можно измельчить геркулес)

▪️ молоко – 60 мл

▪️ разрыхлитель – 1 ч.л

Для крема:

▪️ мягкий сыр – 100 г

▪️ йогурт – 100 г

Для топпинга:

  • фруктовый сироп

  • банан

Способ приготовления:

  1. Яблоко натереть на крупной терке. Добавить яйца, муку, молоко и разрыхлитель.

  2. Все ингредиенты перемешать.

  3. На антипригарной сковороде обжарить под крышкой, перевернуть.

  4. Дать блину остыть и тем временем в блендере приготовить крем: соединить сыр и йогурт.

  5. Нарезать банан кружочками.

  6. Готовый блин разрезать, смазать кремом, выложить банан и украсить по желанию измельченными орешками и любимым топингом.

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