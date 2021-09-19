Идеальный овсяноблин с фруктовыми начинками: идеи приготовления

Овсяноблин – идеальный вариант сытного и полезного завтрака. В традиционный рецепт обычно входят бананы. Но в осенний период много сезонных фруктов, из которых тоже можно приготовить разнообразные начинки.

Сегодня редакция FoodOboz делится несколькими простыми идеями приготовления вкусного овсяноблина нежной текстуры.

Классический овсяноблин

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 4 ст.л

молоко или вода – 60 мл

яйцо – 1 шт

банан спелый – 1 шт

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Способ приготовления:

Половину банана и все остальные ингредиенты взбить блендером. Жарить на разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до румяного цвета по 2-3 минуты. Вторую половину нарезать кусочками и использовать в качестве начинки вместе с мягким сыром по вкусу. Сверху можно полить медом.

Овсяноблин с яблоками

Ингредиенты:

▪️ яблоки – 2 шт

▪️ яйца – 2 шт

▪️ корица – 1/2 ч.л

▪️ овсяная мука – 70 г (можно измельчить геркулес)

▪️ молоко – 60 мл

▪️ разрыхлитель – 1 ч.л

Для крема:

▪️ мягкий сыр – 100 г

▪️ йогурт – 100 г

Для топпинга:

фруктовый сироп

банан

Способ приготовления:

Яблоко натереть на крупной терке. Добавить яйца, муку, молоко и разрыхлитель. Все ингредиенты перемешать. На антипригарной сковороде обжарить под крышкой, перевернуть. Дать блину остыть и тем временем в блендере приготовить крем: соединить сыр и йогурт. Нарезать банан кружочками. Готовый блин разрезать, смазать кремом, выложить банан и украсить по желанию измельченными орешками и любимым топингом.

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