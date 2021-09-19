Идеальный овсяноблин с фруктовыми начинками: идеи приготовления
Овсяноблин – идеальный вариант сытного и полезного завтрака. В традиционный рецепт обычно входят бананы. Но в осенний период много сезонных фруктов, из которых тоже можно приготовить разнообразные начинки.
Сегодня редакция FoodOboz делится несколькими простыми идеями приготовления вкусного овсяноблина нежной текстуры.
Классический овсяноблин
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 4 ст.л
молоко или вода – 60 мл
яйцо – 1 шт
банан спелый – 1 шт
Способ приготовления:
Половину банана и все остальные ингредиенты взбить блендером. Жарить на разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до румяного цвета по 2-3 минуты.
Вторую половину нарезать кусочками и использовать в качестве начинки вместе с мягким сыром по вкусу. Сверху можно полить медом.
Овсяноблин с яблоками
Ингредиенты:
▪️ яблоки – 2 шт
▪️ яйца – 2 шт
▪️ корица – 1/2 ч.л
▪️ овсяная мука – 70 г (можно измельчить геркулес)
▪️ молоко – 60 мл
▪️ разрыхлитель – 1 ч.л
Для крема:
▪️ мягкий сыр – 100 г
▪️ йогурт – 100 г
Для топпинга:
фруктовый сироп
банан
Способ приготовления:
Яблоко натереть на крупной терке. Добавить яйца, муку, молоко и разрыхлитель.
Все ингредиенты перемешать.
На антипригарной сковороде обжарить под крышкой, перевернуть.
Дать блину остыть и тем временем в блендере приготовить крем: соединить сыр и йогурт.
Нарезать банан кружочками.
Готовый блин разрезать, смазать кремом, выложить банан и украсить по желанию измельченными орешками и любимым топингом.
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