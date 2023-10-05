Овсяное печенье – это простая и быстрая домашняя выпечка. В то же время, если вы планируете давать десерт детям, следует иначе приготовить тесто – без сахара и муки. В то же время, выпечку еще очень вкусно дополнить орехами и семенами.

В одном из кулинарных блогов (thefoodhub.blog) в Instagram был опубликован рецепт овсяного печенья без сахара и муки для детей.

Ингредиенты:

овсяная крупа – 100 г

любимые орехи

яйца – 1 шт

кокосовое масло – 2,5 ст. л.

мед – 2-3 ст. л.

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разрыхлитель – 1 ч. л.

семена подсолнечника\кунжут

Способ приготовления:

1. Для начала нужно насыпать в чашу блендера орехи и хлопья. Смолоть все до состояния крошки.

2. К полученной крошке добавить разрыхлитель, яйцо, кокосовое масло и мед. Тщательно перемешать все до однородности.

3. В конце добавить к тесту семена и кунжут. Перемешать.

4. Из полученного теста влажными руками сформировать печенье. Выложить на противень.

5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!

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