Овсяное печенье, которое можно давать детям: рецепт без сахара и муки
Овсяное печенье – это простая и быстрая домашняя выпечка. В то же время, если вы планируете давать десерт детям, следует иначе приготовить тесто – без сахара и муки. В то же время, выпечку еще очень вкусно дополнить орехами и семенами.
В одном из кулинарных блогов (thefoodhub.blog) в Instagram был опубликован рецепт овсяного печенья без сахара и муки для детей.
Ингредиенты:
- овсяная крупа – 100 г
- любимые орехи
- яйца – 1 шт
- кокосовое масло – 2,5 ст. л.
- мед – 2-3 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- семена подсолнечника\кунжут
Способ приготовления:
1. Для начала нужно насыпать в чашу блендера орехи и хлопья. Смолоть все до состояния крошки.
2. К полученной крошке добавить разрыхлитель, яйцо, кокосовое масло и мед. Тщательно перемешать все до однородности.
3. В конце добавить к тесту семена и кунжут. Перемешать.
4. Из полученного теста влажными руками сформировать печенье. Выложить на противень.
5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: