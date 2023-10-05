Овсяное печенье, которое можно давать детям: рецепт без сахара и муки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Овсяное печенье, которое можно давать детям: рецепт без сахара и муки

Овсяное печенье – это простая и быстрая домашняя выпечка. В то же время, если вы планируете давать десерт детям, следует иначе приготовить тесто – без сахара и муки. В то же время, выпечку еще очень вкусно дополнить орехами и семенами.

В одном из кулинарных блогов (thefoodhub.blog) в Instagram был опубликован рецепт овсяного печенья без сахара и муки для детей.

Овсяное печенье без молока, масла, сахара и муки

Ингредиенты:

  • овсяная крупа – 100 г
  • любимые орехи
  • яйца – 1 шт
  • кокосовое масло – 2,5 ст. л.
  • мед – 2-3 ст. л.
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  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • семена подсолнечника\кунжут

Способ приготовления:

1. Для начала нужно насыпать в чашу блендера орехи и хлопья. Смолоть все до состояния крошки.

Тесто без сахара и муки

2. К полученной крошке добавить разрыхлитель, яйцо, кокосовое масло и мед. Тщательно перемешать все до однородности.

3. В конце добавить к тесту семена и кунжут. Перемешать.

4. Из полученного теста влажными руками сформировать печенье. Выложить на противень.

Овсяное печенье для детей

5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!

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