Ожидание и реальность: как выглядит еда на упаковке и на самом деле

Бывало ли у вас такое, что вы покупали еду с аппетитным фото на упаковке, а на деле там оказывалось не совсем то?
Оказывается, это довольно распространенная проблема. Пользователи портала Reddit даже создали отдельный подраздел "Ожидание vs Реальность", куда выкладывают фотографии своих неудачных покупок. Собрали для вас самые сочные "перлы" в одну подборку.
В эту упаковку, судя по всему, просто положили деревянную палочку. А чтобы не было так обидно, окунули ее в тесто и пожарили.
А сюда, по ходу, забыли положить шоколад.
Повара, по ходу, не знают, что слово "чизбургер" на самом деле произошло от слова сыр, а не от слова хлеб.
Если что, это не кого-то вытошнило в тарелку. Это ЗОЖ-салат с киноа, тыквой и черной фасолью.
Это хумус с карамелизированным луком, а не то, что вы подумали.
На упаковке говорится, что это горошек с грибами. Про количество грибов ни слова. Какие вообще могут быть претензии?
"За эту цену я ничему не удивляюсь", – подписал пользователь Reddit. Для справки: 1,29 фунта стерлингов это около 50 гривен.
Максимально уставший от жизни Спанч Боб.
"Такое впечатление, что у этой пони дикое похмелье", – прокомментировали фото пользователь Reddit.
Злобные печеньки атакуют планету.
Когда мы покупаем брокколи, хотелось бы соцветия, а не стебли.
Состав: 70% тортильи, 20% разочарования и 10% фарша.
Морковь полезна для зрения. Было бы хорошо, если бы ее ели те, кто фасует овощи в пакеты.
"Я хотел овсянку с кусочками сушеной клубники. Вместо этого я купил булыжник из пудры с клубничным вкусом".
А где хрустящие рисовые шарики?
В продолжении темы: а где, собственно, "Орео"? "Я ожидал хотя бы НЕМНОГО печенья", – пишет пользователь Reddit.
"Это на самом деле отличный способ заставить людей похудеть — продавать им еду, по которой плачет мусорное ведро".
Только нас что-то смущает в этой упаковке?
Все, что вы хотели знать о печенье, но боялись спросить.
А как вам такой бефстроганов и пюре?
Хорошо, хоть шоколад есть.
Пицца с колбасками и сладким перцем – именно так бы она выглядела в твоем кошмарном сне.
Разноцветное драже? Ну-ну.
Это просто упражнение на внимательность.
Ранее OBOZREVATEL показывал фото невероятных перевоплощений звезд с помощью грима.
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