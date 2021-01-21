Ожидание и реальность: как выглядит еда на упаковке и на самом деле

Бывало ли у вас такое, что вы покупали еду с аппетитным фото на упаковке, а на деле там оказывалось не совсем то?

Оказывается, это довольно распространенная проблема. Пользователи портала Reddit даже создали отдельный подраздел "Ожидание vs Реальность", куда выкладывают фотографии своих неудачных покупок. Собрали для вас самые сочные "перлы" в одну подборку.

Похоже, про сосиску забыли. Источник: StarburstSam / Reddit

В эту упаковку, судя по всему, просто положили деревянную палочку. А чтобы не было так обидно, окунули ее в тесто и пожарили.

Шоколадная начинка без шоколада. Источник: Febuarie / Reddi

А сюда, по ходу, забыли положить шоколад.

Видите сыр? А он есть. Источник: RFSimpson / Reddit

Повара, по ходу, не знают, что слово "чизбургер" на самом деле произошло от слова сыр, а не от слова хлеб.

Выглядит не сильно ЗОЖ. Источник: willgracefan / Reddit

Если что, это не кого-то вытошнило в тарелку. Это ЗОЖ-салат с киноа, тыквой и черной фасолью.

Карамелизированный лук – это вкусно, говорили они. Источник: LahaceLaglawi / Reddit

Это хумус с карамелизированным луком, а не то, что вы подумали.

На один гриб даже не соберется. Источник: calistapyro / Reddit

На упаковке говорится, что это горошек с грибами. Про количество грибов ни слова. Какие вообще могут быть претензии?

Скажите сыыыр. Источник: spilledrice / Reddit

"За эту цену я ничему не удивляюсь", – подписал пользователь Reddit. Для справки: 1,29 фунта стерлингов это около 50 гривен.

А где второй глаз?. Источник: Bainy995 / Reddit

Максимально уставший от жизни Спанч Боб.

Еще одно мороженое из серии "ожидание и реальность". Источник: iggels / Reddit

"Такое впечатление, что у этой пони дикое похмелье", – прокомментировали фото пользователь Reddit.

Похоже на персонажа из фильма ужасов. Источник: Fresh1984 / Reddit

Злобные печеньки атакуют планету.

Собрали обрезки в один пакет. Ну не выбрасывать же!. Источник: toomanyteeth55 / Reddit

Когда мы покупаем брокколи, хотелось бы соцветия, а не стебли.

Главное – теста побольше, так сытнее. Источник: tx_brandon / Reddit

Состав: 70% тортильи, 20% разочарования и 10% фарша.

Скорее, морковная смесь. Источник: readball / Reddit

Морковь полезна для зрения. Было бы хорошо, если бы ее ели те, кто фасует овощи в пакеты.

Просто камень розового цвета, листайте дальше. Источник: rainydayparade87 / Reddit

"Я хотел овсянку с кусочками сушеной клубники. Вместо этого я купил булыжник из пудры с клубничным вкусом".

Хрустящее эскимо, говорили они. Источник: drnatr / Reddit

А где хрустящие рисовые шарики?

Чтобы жизнь медом не казалась. Источник: Hypersheep / Reddit

В продолжении темы: а где, собственно, "Орео"? "Я ожидал хотя бы НЕМНОГО печенья", – пишет пользователь Reddit.

Пицца как она есть. Источник: letsgetitstartedinha / Reddit

"Это на самом деле отличный способ заставить людей похудеть — продавать им еду, по которой плачет мусорное ведро".

Две тефтельки были съедены. Источник: Katsy13 / Reddit

Только нас что-то смущает в этой упаковке?

Лимитид эдишн. Источник: Scrappylocs / Reddit

Все, что вы хотели знать о печенье, но боялись спросить.

Пюрешка с подливкой, серьезно?. Источник: D34415F15CH3R / Reddit

А как вам такой бефстроганов и пюре?

Многослойное удовольствие. Источник: ki4nik / Reddit

Хорошо, хоть шоколад есть.

Просто здравствуй, просто как дела. Источник: jjbinks4eva / Reddit

Пицца с колбасками и сладким перцем – именно так бы она выглядела в твоем кошмарном сне.

Оранжевый – хит сезона. Источник: mattaman101 / Reddit

Разноцветное драже? Ну-ну.

Найди брокколи на блюде слева. Источник: WaitWhat / Reddit

Это просто упражнение на внимательность.

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