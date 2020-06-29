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Озвучены лучшие продукты против стресса

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Нет такой пищи, которая бы помогла полностью избавиться от стресса. Тем не менее питание оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние человека.

Продукты с высоким содержанием витамина С, калия и магния, а также преобиотики и травяные чаи способны улучшить самочувствие. Но этот эффект является кумулятивным, а не немедленным, поэтому рекомендуется употреблять их, как часть питательной диеты в течение дня, сообщает directoalpaladar.com.mx.

Пребиотики

Исследование, проведенное в Университете Колорадо (США), показывает, что пребиотики могут защитить кишечные бактерии от негативного воздействия стресса. Необходимо помнить, что они являются соединениями, которыми питаются "хорошие" бактерии. В свою очередь, это способствует здоровью кишечника и укреплению иммунитета. Рекомендуется употреблять спаржу, лук и чеснок, поскольку они относятся к продуктам, богатым на пребиотики.

Травяные чаи

Травяные чаи, такие как ромашка, являются отличной альтернативой горячим напиткам (чаю или кофе). Они способствуют уменьшению количества кофеина, полученного в течение дня, а также обладают успокаивающими свойствами. Это как раз то, что нужно во время стрессового состояния.

Продукты, богатые витамином С

Длительный стресс часто возникает в холодное время года. Это означает, что наша иммунная система ослаблена. Следовательно, рекомендуется регулярно потреблять продукты, богатые витамином С, для поддержания иммунной системы в долгосрочной перспективе.

Продукты, богатые калием

Калий является гидратирующим электролитом, известным своим противовоспалительным действием, снижением уровня артериального давления и стресса. К продуктам, в которых он содержится в больших количествах, относятся бананы, зеленые листовые овощи, лосось и сладкий картофель.

Продукты, богатые магнием

Магний – это минерал, который доказал свою эффективность в борьбе с усталостью и головными болями. Его можно найти в темно-зеленых листовых овощах, тыквенных семечках, миндале, авокадо, инжире и других продуктах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нужно есть зеленые листовые овощи. Они поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, а также уменьшают риск развития рака.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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