Озвучены полезные свойства моркови, о которых мало кто знает

Морковь хорошо известна своим влиянием на улучшение зрения. Однако это далеко не единственное ее свойство. Также она способствует здоровью сердца, борется с раком и предотвращает старение.

Это отличный источник минералов (калия, фосфора, магния, йода и кальция), витаминов (А, В3, Е и К), а также фолатов и каротиноидов, сообщает cocinafacil.com.mx.

Морковь помогает предотвратить изжогу и образование язв

Полезные свойства моркови

Поддерживает здоровье глаз

Бета-каротин, присутствующий в моркови, действует как антиоксидантное соединение. Он превращается в витамин А (ретинол), способствуя правильному функционированию сетчатки глаз. Его дефицит в организме может вызвать ксерофтальмию – заболевание, которое характеризуется сухостью соединительной мембраны, а также непрозрачностью роговицы.

Бодрит разум

Благодаря высокому содержанию калия и фосфора морковь восстанавливает нервную систему и превращается в идеальную пищу для бодрости разума.

Полезна для кожи

Витамины А, В и С вместе с такими питательными веществами, как флавоноиды, способствуют более легкому заживлению ран (в случае внешних травм) и поддержанию здоровой кожи. Это связано с тем, что альфа и бета-каротины, содержащиеся в моркови, являются антиоксидантами.

Они помогают бороться со свободными радикалами, уменьшают воспаление в случае травмы и ускоряют процесс заживление поврежденной кожи. Кроме того, витамин Е помогает поддерживать ее гладкой и эластичной.

Борется с раком

Морковь является одним из ценных продуктов, обладающих наибольшим противораковым действием. Это обусловлено высоким содержанием каротиноидов – веществ, которые не только придают ей оранжевый цвет, но и способны предотвращать различные виды рака.

Поддерживает работу пищеварительной системы

Будучи овощем с высоким содержанием воды, морковь является хорошим источником клетчатки. Также научно доказано, что она способна увеличить выработку слюны и желудочного сока, которые вмешиваются в процесс пищеварения. Это помогает предотвратить изжогу и образование язв, поддерживая кишечную флору в здоровом состоянии.

Кроме того, морковь в сыром виде эффективна в борьбе с запорами, но при диарее ее полезно есть приготовленной, поскольку тогда вяжущие компоненты усиливаются.

Стимулирует аппетит

Людям, которые страдают анорексией или другим расстройством пищевого поведения, но пытаются с этим бороться, рекомендуется употреблять морковь, так как она стимулирует аппетит.

Укрепляет ногти и волосы

Будучи богатой бета-каротином, морковь укрепляет волосы и ногти.

Предотвращает старение

Антиоксиданты, которые в ней содержатся, помогают предотвратить появление признаков старения, в том числе морщин, делая кожу упругой.

Поддерживает здоровье сердца

Частое потребление моркови позитивно влияет на здоровье сердца, так как она защищает артерии от появления бляшек, препятствующих правильному кровотоку.

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