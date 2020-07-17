Озвучены самые низкокалорийные продукты

Огурцы, цукини, грибы и черника относятся к самым низкокалорийным продуктам, так как содержат не более 50 ккал на 100 г. Они идеально подходят для приготовления легких блюд в летний период.

Учитывая высокую температуру, организм нуждается в здоровой еде и высоком уровне воды, чтобы улучшить пищеварение и гидратацию, сообщает alimente.elconfidencial.com.

Йогурт отлично подходит для создания легких соусов

Яблочный уксус

Он является одним из лучших низкокалорийных продуктов (4 ккал на 100 г). Яблочный уксус помогает обогатить вкус любимых блюд, ускорить обмен веществ, уменьшить метеоризм и диарею, а также улучшить чувствительность к инсулину. Кроме того, благодаря пектину (натуральным волокну) способствует выведению токсинов из организма.

Огурец

Это один из самых освежающих овощей сезона. Он содержит 12 ккал на 100 г и почти полностью состоит из воды. Также обеспечивает организм калием и фосфором, которые очень полезны для восстановления мышц и поддержания когнитивных функций.

Маринованные огурцы

Всоставемаринованных огурцов много воды (более 90 г), а также калий, фосфор и кальций. При этом они имеют 16 ккал на 100 г продукта. Однако необходимо контролировать потребление тем, кто страдает от гипертонии, поскольку в них большое количество натрия (960 мг).

Цукини

Это продукт здорового питания. Цукини можно использовать в качестве альтернативы макаронам, добавлять в различные салаты или готовить в духовке. Он содержит 17 ккал, способствует детоксикации, а также обеспечивает организм витамином С, калием, фосфором и кальцием. Кроме того, мягкий вкус позволяет ему идеально сочетаться с другими ингредиентами во многих рецептах.

Помидор

Калорийность помидора составляет 19 ккал на 100 г. В его составе присутствует клетчатка, витамин А и С, калий и фосфор. Однако важно учитывать, что его способ приготовления будет влиять на конечную энергетическую ценность.

Грибы

Грибы содержат 26 ккал на 100 г продукта и являются идеальным продуктом для различных блюд. Они имеют высокое количество воды (91 г), а также содержат клетчатку (2,5 г), калий (470 мг) и фосфор (115 мг). Их можно готовить с небольшим количеством оливкового масла и специй или употреблять сырыми, сохраняя хрустящую текстуру.

Нут

Нут наименее калорийный среди бобовых (31 ккал на 100 г). Его часто используют для приготовления хумуса, салатов или различных соусов. В составе присутствует клетчатка, витамин А, кальций, калий и фосфор. Если выбирать консервированный нут, необходимо искать с низким содержанием соли.

Черника

Калорийность черники составляет 33 ккал на 100 г. Она богата витаминами А и С, но при этом содержит фруктозу. Ее можно употреблять в качестве десерта или готовить салаты, соки и даже соусы.

Обезжиренный йогурт

Обезжиренный йогурт богат кальцием и может использоваться как закуска или завтрак, смешанный со свежими фруктами и овсяными хлопьями. Он содержит 50 ккал и идеально подходит для создания легких соусов с кислым оттенком.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, чем полезны свежие огурцы. Они обладают очищающими свойствами, снижают кислотность крови и предотвращают повышение уровня глюкозы.

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