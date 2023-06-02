Паляница с картофелем и зеленью на сковороде: рецепт сытного перекуса

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Паляница с картофелем и зеленью на сковороде: рецепт сытного перекуса

Самый популярный вид хлебобулочных изделий – паляницу – можно есть вместо хлеба и разнообразных булок. Тесто для паляницы готовят преимущественно на воде, молоке, сметане или кефире. Можно также сделать блюдо с начинкой: сыром, фаршем, мясом, картофелем или овощами, или обойтись без него.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных паляниц с картошкой и зеленью.

Рецепт паляницы на сковороде

Ингредиенты на 6 больших шт:

  • мука – 850-960 г
  • кефир – 500 г
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
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Начинка:

  • картофель – 500 г
  • сливочное масло – 50 г
  • укроп
  • лук

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Для этого почистить и порезать картофель, отварить его в подсоленной воде.

2. Параллельно измельчить и обжарить лук.

Картофельная начинка

3. Готовый картофель процедить, добавить масло, измельченный укроп, соль и жареный лук. Все тщательно перемешать до однородности.

4. Далее приготовить тесто. Для этого смешать кефир, соду, соль и муку. Замесить мягкое тесто.

Тесто на паляницу

5. Готовое тесто разделить на 6 частей. В каждую из них завернуть начинку. Сформировать шарик и тонко его раскатать.

Паляница с картофелем и зеленью

6. Пожарить паляницы на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. В готовом виде щедро смазать сливочным маслом. Готово!

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