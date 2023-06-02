Самый популярный вид хлебобулочных изделий – паляницу – можно есть вместо хлеба и разнообразных булок. Тесто для паляницы готовят преимущественно на воде, молоке, сметане или кефире. Можно также сделать блюдо с начинкой: сыром, фаршем, мясом, картофелем или овощами, или обойтись без него.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных паляниц с картошкой и зеленью.

Ингредиенты на 6 больших шт:

мука – 850-960 г

кефир – 500 г

сода – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

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Начинка:

картофель – 500 г

сливочное масло – 50 г

укроп

лук

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Для этого почистить и порезать картофель, отварить его в подсоленной воде.

2. Параллельно измельчить и обжарить лук.

3. Готовый картофель процедить, добавить масло, измельченный укроп, соль и жареный лук. Все тщательно перемешать до однородности.

4. Далее приготовить тесто. Для этого смешать кефир, соду, соль и муку. Замесить мягкое тесто.

5. Готовое тесто разделить на 6 частей. В каждую из них завернуть начинку. Сформировать шарик и тонко его раскатать.

6. Пожарить паляницы на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. В готовом виде щедро смазать сливочным маслом. Готово!

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