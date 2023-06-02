Паляница с картофелем и зеленью на сковороде: рецепт сытного перекуса
Самый популярный вид хлебобулочных изделий – паляницу – можно есть вместо хлеба и разнообразных булок. Тесто для паляницы готовят преимущественно на воде, молоке, сметане или кефире. Можно также сделать блюдо с начинкой: сыром, фаршем, мясом, картофелем или овощами, или обойтись без него.
Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных паляниц с картошкой и зеленью.
Ингредиенты на 6 больших шт:
- мука – 850-960 г
- кефир – 500 г
- сода – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
Начинка:
- картофель – 500 г
- сливочное масло – 50 г
- укроп
- лук
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить начинку. Для этого почистить и порезать картофель, отварить его в подсоленной воде.
2. Параллельно измельчить и обжарить лук.
3. Готовый картофель процедить, добавить масло, измельченный укроп, соль и жареный лук. Все тщательно перемешать до однородности.
4. Далее приготовить тесто. Для этого смешать кефир, соду, соль и муку. Замесить мягкое тесто.
5. Готовое тесто разделить на 6 частей. В каждую из них завернуть начинку. Сформировать шарик и тонко его раскатать.
6. Пожарить паляницы на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. В готовом виде щедро смазать сливочным маслом. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: