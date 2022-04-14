Если вы из тех хозяек, кто любит экспериментировать и готовить что-то новое, то вместо классической паски на Пасху, можно сделать вкуснейшую итальянскую выпечку – панеттоне. Технология приготовления этой паски несколько отличается от нашей. Но результат того стоит. Панеттоне получается очень воздушным и пышным, как пух – просто тает во рту.

Популярный шеф-повар Сергей Поканевич (sergeypokanevich) на своей странице в Instagram поделился рецептом панеттоне в виде кексов.

Ингредиенты на 15 кексов:

мука пшеничная – 550 г

дрожжи сухие – 10 г

молоко – 200 мл

соль – щепотка

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яйца – 3 шт

сахар – 100 г

ваниль – 1 г (ванильный сахар – 5 г)

желтки – 3 шт

сливочное масло – 200 г

цедра 1 лимона

цедра 2 апельсинов

цукаты – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешать муку и дрожжи.

2. Подогреть молоко до комнатной температуры. Растворить в нем соль.

3. К мучной массе добавить яйца и налить молоко. Замесить тесто, чтобы оно было однородным.

4. Миску смазать растительным маслом, положить туда тесто и накрыть пленкой. Оставить в теплом месте на 1 час.

5. Между тем смешать сахар, ванильный сахар и желтки. Взбить до однородности.

6. Постепенно добавить в массу сливочное масло комнатной температуры, продолжая взбивать.

7. Готовое тесто обмять и смешать с масляной массой.

8. Миску смазать растительным маслом и переложить полученное тесто. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте 1 час.

9. К готовому тесту добавить цедру лимона и апельсинов. Добавить цукаты. Вымешать тесто.

10. Наполнить формочки тестом.

11. Измельчить грецкие орехи и арахис. Посыпать кексы.

12. Накрыть кексы марлей и поставить в теплое место на 15 минут.

13. Разогреть духовку.

14. Запекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.

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