Панеттоне: как легко приготовить популярную итальянскую выпечку
Если вы из тех хозяек, кто любит экспериментировать и готовить что-то новое, то вместо классической паски на Пасху, можно сделать вкуснейшую итальянскую выпечку – панеттоне. Технология приготовления этой паски несколько отличается от нашей. Но результат того стоит. Панеттоне получается очень воздушным и пышным, как пух – просто тает во рту.
Популярный шеф-повар Сергей Поканевич (sergeypokanevich) на своей странице в Instagram поделился рецептом панеттоне в виде кексов.
Ингредиенты на 15 кексов:
мука пшеничная – 550 г
дрожжи сухие – 10 г
молоко – 200 мл
соль – щепотка
яйца – 3 шт
сахар – 100 г
ваниль – 1 г (ванильный сахар – 5 г)
желтки – 3 шт
сливочное масло – 200 г
цедра 1 лимона
цедра 2 апельсинов
цукаты – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешать муку и дрожжи.
2. Подогреть молоко до комнатной температуры. Растворить в нем соль.
3. К мучной массе добавить яйца и налить молоко. Замесить тесто, чтобы оно было однородным.
4. Миску смазать растительным маслом, положить туда тесто и накрыть пленкой. Оставить в теплом месте на 1 час.
5. Между тем смешать сахар, ванильный сахар и желтки. Взбить до однородности.
6. Постепенно добавить в массу сливочное масло комнатной температуры, продолжая взбивать.
7. Готовое тесто обмять и смешать с масляной массой.
8. Миску смазать растительным маслом и переложить полученное тесто. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте 1 час.
9. К готовому тесту добавить цедру лимона и апельсинов. Добавить цукаты. Вымешать тесто.
10. Наполнить формочки тестом.
11. Измельчить грецкие орехи и арахис. Посыпать кексы.
12. Накрыть кексы марлей и поставить в теплое место на 15 минут.
13. Разогреть духовку.
14. Запекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: