Панна-котта с голубикой: как приготовить летний десерт без выпечки
Панна-котта – это нежный десерт с молочным и сливочным желе, которое дополняют сезонными ягодами и фруктами: малиной, черникой, голубикой, смородиной, клубникой. Такое желе очень актуально в летний сезон, готовится легко, быстро и его не нужно выпекать.
Фудблогер Виктория с ником viktoria__cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом пана-котты с голубикой.
Ингредиенты (на 4 порции по 250 мл):
- сливки 33-36% – 250 мл
- молоко – 150 мл
- сахар – 70 г
- желатин – 7 г
- вода – 35 г
- ягодное желе – 1 шт
- голубика
Способ приготовления:
1. Сначала нужно желатин залить водой и оставить до полного набухания.
2. Отдельно смешать сливки, молоко, сахар и поставить на огонь. Варить на слабом огне, но не доводить до кипения.
3. Получившуюся массу охладить до комнатной температуры, после чего разлить в стаканы и оставить в холодильнике до полного застывания.
4. Ягодное желе приготовить согласно инструкции на упаковке и оставить до полного охлаждения.
5. Когда сливочный слой в стаканах полностью застынет, выложить сверху голубику, залить ягодным желе. Оставить десерт в холодильнике для стабилизации. Приятного аппетита!
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