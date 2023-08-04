Панна-котта – это нежный десерт с молочным и сливочным желе, которое дополняют сезонными ягодами и фруктами: малиной, черникой, голубикой, смородиной, клубникой. Такое желе очень актуально в летний сезон, готовится легко, быстро и его не нужно выпекать.

Фудблогер Виктория с ником viktoria__cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом пана-котты с голубикой.

Ингредиенты (на 4 порции по 250 мл):

сливки 33-36% – 250 мл

молоко – 150 мл

сахар – 70 г

желатин – 7 г

вода – 35 г

Видео дня

ягодное желе – 1 шт

голубика

Способ приготовления:

1. Сначала нужно желатин залить водой и оставить до полного набухания.

2. Отдельно смешать сливки, молоко, сахар и поставить на огонь. Варить на слабом огне, но не доводить до кипения.

3. Получившуюся массу охладить до комнатной температуры, после чего разлить в стаканы и оставить в холодильнике до полного застывания.

4. Ягодное желе приготовить согласно инструкции на упаковке и оставить до полного охлаждения.

5. Когда сливочный слой в стаканах полностью застынет, выложить сверху голубику, залить ягодным желе. Оставить десерт в холодильнике для стабилизации. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: