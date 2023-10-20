Папарделле, роллы и нежная утка на гриле: украинские повара рассказывают о своих любимых блюдах

У каждого из нас есть любимое блюдо, повара и кулинары – не исключение. Тем более что именно повара знают, что каждое блюдо – это не только вкусные ингредиенты, но и история.

20 октября отмечается праздник тех, кто создает для нас эти "истории в тарелках", – Международный день повара и кулинара. Именно поэтому мы попросили представителей ресторанной сферы Украины рассказать о своих любимых блюдах.

Алик Мкртчян и "Мясомаркет" советуют "Ряббургер"

"Мясомаркет" – универсальные маркеты от МХП, в которых представлен широкий ассортимент свежего мяса, маринадов, специй и других сопутствующих товаров. А для тех, кому не хватает времени на приготовление, но кто любит полакомиться чем-нибудь вкусненьким, – готовая кулинария на любой вкус. Уникальность формату добавляют "мясные сомелье" — не просто продавцы, а настоящие знатоки мяса и кулинарии, которые помогут не только с выбором, но и посоветуют, как лучше приготовить то или иное блюдо.

Алик Мкртчян, кулинарный эксперт МХП, коммерческий директор собственного ритейла и автор более 100 рецептов блюд, которые можно попробовать в "Мясомаркетах", советует насладиться "Ряббургером".

"Моя безусловная гордость – "Ряббургер". Это сочное сочетание нежной котлеты и двух картофельных дерунов. Первую готовят из фарша из бедра и филе. Для особой нежности к нему добавляют булочку бриошь, замоченную в сливках. Этот бургер классный с точки зрения сочетания белков и углеводов. Это полноценный прием пищи, а не просто перекус, потому что туда уже фактически включен гарнир – картофельный дерун. "Ряббургер" очень любят дети, и, кроме того, его очень удобно есть, потому что по формату он напоминает бургер, в котором булки заменяют хрустящие деруны", – говорит Алик.

"Ряббургер" пока первое и единственное блюдо, рецепт которого в МХП запатентовали. По словам Мкртчяна, "Ряббургер" — продукт-магнит, притягивающий гостей в "Мясомаркеты", и это справедливо, ведь за последние полгода в киевских магазинах их продали более 10 тысяч штук.

"Пока такой бургер можно купить только в магазинах столицы, но мы надеемся на его всеукраинскую экспансию. А запивать "Ряббургер" лучше чачей", – отмечает Алик.

Сеть ресторанов "Евразия" советует фирменный ролл "Евразия" с хрустящей креветкой, копченым угрем, манго и авокадо

Рестораны "Евразия" имеют большой ассортимент роллов, так что в меню каждый может найти блюдо по вкусу. Но среди фаворитов заведения – фирменный ролл "Евразия", который разработал бренд-шеф сети ресторанов Валерий Шаров.

Когда Валерий Шаров занимался разработкой ролла "Евразия", то ставил целью сбалансировать в одном блюде разнообразие вкусов.

"В ресторанах нашей сети мы разработали большой ассортимент роллов, что помогает каждому найти что-то особенное по вкусу. Но, несмотря на широкий выбор, моим фаворитом в течение определенного времени остается ролл "Евразия". Его нужно попробовать обязательно, ведь именно этот ролл имеет изящное сочетание вкусов: хрустящей креветки в темпуре, сочного манго, спелого авокадо, сливочного сыра и копченого угря. Довершают вкус пикантный соус и невесомые рисовые шарики", – объясняет Шаров.

Бренд-шеф сети ресторанов "Евразия" объясняет: при создании блюда поставил перед собой цель разработать такой ролл, который олицетворял бы саму философию "Евразии" – многообразие вкусов, которое сбалансированно сочетается в одном месте.

Фудпейринг – это сложная история о гармонизации вкусов продуктов, которые можно комбинировать, чтобы получить совершенно новые и удивительные сочетания. Идеальной комбинации не существует, как и не существует людей с совершенно одинаковым вкусом. Так и с роллом "Евразия" — его можно пробовать со многими, как алкогольными, так и безалкогольными напитками, но Валерий Шаров рекомендует такое сочетание:

"Ролл "Евразия" я рекомендую сочетать с розовым вином "G7 Мерло Розе", которое понравится как хрупким леди, так и брутальным мужчинам. Почему? Просто оно прекрасно и стопроцентно подчеркнет вкусовые характеристики этого ролла. "Евразия" имеет сложный, насыщенный вкус, и белое вино может "затеряться" на его фоне, а с красным можно не ощутить некоторые тонкие оттенки вкуса, поэтому розовое, которое является чем-то средним между красным и белым вином, – это будет именно то. Считаю, что это идеальный симбиоз напитка и блюда, ставшего фаворитом для многих гостей ресторанов "Евразия".

NOVUS online советует домашнюю кухню от "Мастеров вкуса"

Насладиться вкусными блюдами, при этом по вполне приемлемой цене, можно и не выходя из дома, считают в компании NOVUS. Именно поэтому на сайте NOVUS.online создали раздел с блюдами собственного производства от "Мастеров вкуса". Здесь можно найти и заказать все и немного больше — мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты.

Наши повара готовят действительно изысканные блюда для праздничного стола, а также повседневные, способные полностью заменить домашнее меню. Это актуально для людей с активным жизненным ритмом, которые, не имея возможности готовить дома, при этом любят качественную и по-домашнему вкусную еду", – объясняют в компании.

В меню "Мастеров вкуса" доступно более 400 эксклюзивных позиций собственного производства. Каждый сможет найти для себя что-нибудь вкусненькое и заказать с доставкой.

"Нам трудно выбрать только одну позицию из всего меню, поэтому мы решили посоветовать блюда из разных категорий. Итак, для обеда и ужина можно выбрать средиземноморский салат, сырокопченые колбаски пиколини, скумбрию по-гречески с томатами и фетой, нежную утку гриль в горчично-медовом маринаде, рубленый бифштекс с яйцом, лапшу с курицей с соусом терияки, вареники домашние с вишнями или охлажденную пиццу "Цезарь", – делятся рекомендациями в NOVUS online.

Тем, кто хочет полакомиться сладеньким, "Мастера вкуса" советуют торт "Шоко Берри", пирожное "Эстерхази", запеканку сырно-шоколадную, малиновый завиванец или донат PASSIONISTA с начинкой из маракуйи и кусочками черного шоколада.

Для быстрого выбора был создан раздел "Что поесть?" с готовыми меню от NOVUS.online: просто выбираете желаемую позицию и добавляете в корзину сформированный вариант из готовых блюд и продуктов. Вуаля! Наш сервис доставки продуктов NOVUS.online нацелен на то, чтобы полакомиться блюдами как в ресторане из-под ножа можно было бы и дома. А еще при заказе можно написать комплектовщику любые пожелания относительно продуктов и готовых блюд: тоненько порезать салями, разложить блюда по отдельным бумажным пакетам или же порционно расфасовать. Все собранные заказы перевозятся в защитных боксах немецкого производства со специальной термовкладкой, чем обеспечивается целостность продуктов. Все наши блюда готовятся только день в день, без исключения. А вино к столу мы привезем уже охлажденным", — говорят в компании.

Папарделле с белыми закарпатскими грибами от кондитерской и ресторана KALYNA

Кондитерская и ресторан KALYNA работает с ноября 1995 года. Здесь можно попробовать не только классические, муссовые и бисквитные торты и пирожные, маковый пирог, синнабоны с корицей и заварным кремом, мороженое, конфеты ручной работы из бельгийского шоколада и безглютеновую выпечку и десерты. Недавно в меню появились еще и блюда итальянской кухни.

KALYNA советует отведать традиционную итальянскую папарделле с белыми грибами, которые заведение заказывает с Закарпатья. Папарделле – это сорт пасты фреска, отличающийся от других своей шириной.

"Говорят, что закарпатские грибы отличаются по вкусу от белых грибов других регионов и считаются самыми вкусными. Для нашей пасты мы используем свежие и сушеные белые грибы. Из сушеных варим невероятно душистый грибной бульон, а сами грибы потом сочетаем со свежими, тоже отварными, грибами. Это придает блюду богатство вкуса и текстуры. Также в пасту входят лук, белое сухое вино, которое обогащает и подчеркивает аромат белых грибов, и зелень петрушки, которая добавляет не только цвет, но и аромат. Все ингредиенты объединяют коровьи сливки, они же придают кремовое бархатное послевкусие", — рассказывают в заведении.

Отдельное внимание повара уделяют самой пасте, которую производят своими руками.

"Мы используем итальянскую муку мягких и твердых сортов, оливковое масло и яйца, ведь это ключ к созданию итальянской пасты фреска. Не забываем и о пармезане, куда же без него. Уверены, что именно папарделле очень вкусное и актуальное блюдо осенью. А феерию вкуса прекрасно подчеркнет бокал белого сухого Ca'del Bosco", – объясняют повара Kalyna.