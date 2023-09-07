Паприкаш из говядины: как правильно приготовить сытное и вкусное блюдо к любому гарниру

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Паприкаш – сытное и очень вкусное блюдо венгерской кухни, основа которого – любое мясо, но лучше использовать куриное или говядину. Технология приготовления очень простая, нужно хорошо протушить мясо на сковороде в сметане (сливках) с паприкой и луком. Обычно блюдо подается с любым гарниром.

Домашний паприкаш из говядины

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из говядины, со сметаной, паприкой и луком. 

Рецепт паприкаш
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Ингредиенты: 

  • Говядина – 700 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Сметана – 2 ст. л. 
  • Вода – 250 мл
  • Мука – 1 ст. л. 
  • Паприка – 1 ст. л. 
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук до золотистости, добавьте паприку и муку, хорошо перемешайте и добавьте мясо и немного обжарьте.

Мясо с луком

2. Помешивая влейте воду, посолите, поперчите и доведите до кипения. 

Приготовление мяса

3. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте к мягкости говядины, а за 5 минут до готовности добавьте сметану.

Готовое блюдо

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