Паприкаш – сытное и очень вкусное блюдо венгерской кухни, основа которого – любое мясо, но лучше использовать куриное или говядину. Технология приготовления очень простая, нужно хорошо протушить мясо на сковороде в сметане (сливках) с паприкой и луком. Обычно блюдо подается с любым гарниром.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из говядины, со сметаной, паприкой и луком.

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Ингредиенты:

Говядина – 700 г

Лук – 1 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Вода – 250 мл

Мука – 1 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук до золотистости, добавьте паприку и муку, хорошо перемешайте и добавьте мясо и немного обжарьте.

2. Помешивая влейте воду, посолите, поперчите и доведите до кипения.

3. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте к мягкости говядины, а за 5 минут до готовности добавьте сметану.

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