Паприкаш из говядины: как правильно приготовить сытное и вкусное блюдо к любому гарниру
Паприкаш – сытное и очень вкусное блюдо венгерской кухни, основа которого – любое мясо, но лучше использовать куриное или говядину. Технология приготовления очень простая, нужно хорошо протушить мясо на сковороде в сметане (сливках) с паприкой и луком. Обычно блюдо подается с любым гарниром.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из говядины, со сметаной, паприкой и луком.
Ингредиенты:
- Говядина – 700 г
- Лук – 1 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Вода – 250 мл
- Мука – 1 ст. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук до золотистости, добавьте паприку и муку, хорошо перемешайте и добавьте мясо и немного обжарьте.
2. Помешивая влейте воду, посолите, поперчите и доведите до кипения.
3. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте к мягкости говядины, а за 5 минут до готовности добавьте сметану.
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