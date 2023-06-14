Паприкаш – это пикантное блюдо из курицы, которое тушится с овощами и пикантными специями в сметане. В готовом виде чем-то напоминает густую подливу и ее так же можно подавать к пюре, кашам или макаронам. Или же есть самостоятельно – будет тоже сытно.

Фудблогер Яна с ником ohmyborsh на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного блюда паприкаш с курицей и овощами.

Ингредиенты:

куриное мясо (ножки и бедра) – 400 г

лук – 80 г

чеснок – 3 зубчика

томаты в собственном соке – 350 г

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перец болгарский – 80 г

паприка сладкая – 2 ч. л.

мука – 2 ст. л.

бульон – 400 – 500 г

сметана жирная – 200 г

Способ приготовления:

1. Куриное мясо порезать кубиками и обжарить (по 2-3 минуты с каждой стороны) с добавлением соли до легкой золотистой корочки. Жареную курицу переложить на тарелку.

2. Измельчить лук и перец. Обжарить в той же сковороде 2-3 минуты. Посолить.

3. Натереть чеснок к овощам, жарить до появления аромата.

4. Далее добавить паприку и муку, тщательно перемешать.

5. Добавить бульон, томаты, сметану и соль. Перемешать.

6. Выложить на сковородку курицу, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 30 минут.

7. Готовое блюдо подавать с зеленью. Приятного аппетита!

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