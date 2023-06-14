Паприкаш, который вкуснее подливы: как приготовить легкое блюдо из курицы на перекус
Паприкаш – это пикантное блюдо из курицы, которое тушится с овощами и пикантными специями в сметане. В готовом виде чем-то напоминает густую подливу и ее так же можно подавать к пюре, кашам или макаронам. Или же есть самостоятельно – будет тоже сытно.
Фудблогер Яна с ником ohmyborsh на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного блюда паприкаш с курицей и овощами.
Ингредиенты:
- куриное мясо (ножки и бедра) – 400 г
- лук – 80 г
- чеснок – 3 зубчика
- томаты в собственном соке – 350 г
- перец болгарский – 80 г
- паприка сладкая – 2 ч. л.
- мука – 2 ст. л.
- бульон – 400 – 500 г
- сметана жирная – 200 г
Способ приготовления:
1. Куриное мясо порезать кубиками и обжарить (по 2-3 минуты с каждой стороны) с добавлением соли до легкой золотистой корочки. Жареную курицу переложить на тарелку.
2. Измельчить лук и перец. Обжарить в той же сковороде 2-3 минуты. Посолить.
3. Натереть чеснок к овощам, жарить до появления аромата.
4. Далее добавить паприку и муку, тщательно перемешать.
5. Добавить бульон, томаты, сметану и соль. Перемешать.
6. Выложить на сковородку курицу, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 30 минут.
7. Готовое блюдо подавать с зеленью. Приятного аппетита!
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