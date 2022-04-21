Пасхальное печенье 'Гнезда': как быстро приготовить праздничный десерт

Пасхальное печенье "Гнезда" – элементарный десерт, который прекрасно дополнит ваш праздничный стол. Для приготовления нужны совсем простые ингредиенты и немного вашего времени. Это печенье идеально подойдет на подарок и поразит не только отличным вкусом, но и очень привлекательным внешним видом.

Технология приготовления печенья "Гнезда" опубликована на странице yummy_pp_lera в Instagram.

Ингредиенты для теста на 12 шт.

пшеничная мука – 200 г

сахарная пудра – 100 г

соль – щепотка

какао – 40 г

разрыхлитель – 5 г

сливочное масло – 70 г

яйца – 1 шт

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Ингредиенты для начинки:

шоколадная паста – 150 г

конфеты в виде яиц ⠀

Способ приготовления:

1. Хорошо перемешать все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.

2. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками и растереть все руками в крошку.

3.Добавить яйцо и замешать мягкое, эластичное тесто (при необходимости можно добавить немного воды).

4. Сформировать маленькие шарики и оставить в холодильнике на 1-2 часа.

5. Достать охлажденные шарики и с помощью чеснокодавки выдавить тесто на пергаментную бумагу.

6. Сформировать гнезда и крышкой от бутылки придавить серединку, чтобы она была плоской.

7. Одно "гнездо" выходит из 2-3 шариков.

8. Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

9. Затем достать и дать полностью охладиться.

10. Внутрь выложить шоколадную пасту и сверху украсить конфетами в виде яиц. Хранить лучше в закрытом контейнере.

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