Пасхальное печенье "Гнезда": как быстро приготовить праздничный десерт
Пасхальное печенье "Гнезда" – элементарный десерт, который прекрасно дополнит ваш праздничный стол. Для приготовления нужны совсем простые ингредиенты и немного вашего времени. Это печенье идеально подойдет на подарок и поразит не только отличным вкусом, но и очень привлекательным внешним видом.
Технология приготовления печенья "Гнезда" опубликована на странице yummy_pp_lera в Instagram.
Ингредиенты для теста на 12 шт.
пшеничная мука – 200 г
сахарная пудра – 100 г
соль – щепотка
какао – 40 г
разрыхлитель – 5 г
сливочное масло – 70 г
яйца – 1 шт
Ингредиенты для начинки:
шоколадная паста – 150 г
конфеты в виде яиц ⠀
Способ приготовления:
1. Хорошо перемешать все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.
2. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками и растереть все руками в крошку.
3.Добавить яйцо и замешать мягкое, эластичное тесто (при необходимости можно добавить немного воды).
4. Сформировать маленькие шарики и оставить в холодильнике на 1-2 часа.
5. Достать охлажденные шарики и с помощью чеснокодавки выдавить тесто на пергаментную бумагу.
6. Сформировать гнезда и крышкой от бутылки придавить серединку, чтобы она была плоской.
7. Одно "гнездо" выходит из 2-3 шариков.
8. Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
9. Затем достать и дать полностью охладиться.
10. Внутрь выложить шоколадную пасту и сверху украсить конфетами в виде яиц. Хранить лучше в закрытом контейнере.
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