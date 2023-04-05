Пасхальные краффины с сухофруктами: как правильно готовить необычную выпечку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт краффина с изюмом

Пасхальные краффины – разновидность праздничной выпечки, основа которой – дрожжевое легкое тесто, начинка из сухофруктов. Суть вкусной выпечки в ее оригинальной форме. 

Краффин с изюмом

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных праздничных краффинов с сухофруктами, которые получатся очень легкими и ароматными.

Рецепт краффинов
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Ингредиенты: 

Опара:

  • молоко теплое – 159 г
  • сухие дрожжи – 12 г
  • мука – 50 г
  • цедра 1 апельсина
  • ваниль

Тесто:

  • яйца – 3 шт. 
  • сахар – 150 г
  • растопленное сливочное масло – 80 г
  • мука – 550 г
  • куркума – 1/3 ч. л.

Наполнение:

  • сухофрукты/сахар/корица/шоколад – по желанию
  • сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Опара: соедините теплое молоко, дрожжи, муку, цедру, ваниль и оставьте в теплом место на 10-15 минут. 

Приготовление опары

2. Тесто: взбейте яйца с сахаром 10-15 минут до устойчивой пышной пены, добавьте опару, растопленное масло, перемешайте. Частями по 100-150 г вводите муку и замесите тесто. Если липнет – добавьте еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть в руки. Оставьте тесто подойти в теплом месте на 1,5 часа.

Готовое тесто

3. Тесто обомните и разделите на 4 части. Каждую раскатайте в прямоугольник – 30*40 см, смажьте 25 г мягкого масла, по желанию добавьте начинку, сверните в рулет и сформируйте крафин, сразу переложите его в форму. Оставьте подойти на 1 час. 

Начинка для краффинов

4. После выпекайте на нижнем уровне при 170 С 45 мин + 10 мин на среднем уровне, чтобы сверху подрумянились.

Сколько выпекать краффины

5. Готовым краффинам дайте полностью остыть и после режьте!

Краффин с сухофруктами

Также на OBOZREVATEL сообщилось, как приготовить вкусную и оригинальную паску с клубникой без выпечки. 

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