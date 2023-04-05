Пасхальные краффины – разновидность праздничной выпечки, основа которой – дрожжевое легкое тесто, начинка из сухофруктов. Суть вкусной выпечки в ее оригинальной форме.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных праздничных краффинов с сухофруктами, которые получатся очень легкими и ароматными.

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Ингредиенты:

Опара:

молоко теплое – 159 г

сухие дрожжи – 12 г

мука – 50 г

цедра 1 апельсина

ваниль

Тесто:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

растопленное сливочное масло – 80 г

мука – 550 г

куркума – 1/3 ч. л.

Наполнение:

сухофрукты/сахар/корица/шоколад – по желанию

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Опара: соедините теплое молоко, дрожжи, муку, цедру, ваниль и оставьте в теплом место на 10-15 минут.

2. Тесто: взбейте яйца с сахаром 10-15 минут до устойчивой пышной пены, добавьте опару, растопленное масло, перемешайте. Частями по 100-150 г вводите муку и замесите тесто. Если липнет – добавьте еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть в руки. Оставьте тесто подойти в теплом месте на 1,5 часа.

3. Тесто обомните и разделите на 4 части. Каждую раскатайте в прямоугольник – 30*40 см, смажьте 25 г мягкого масла, по желанию добавьте начинку, сверните в рулет и сформируйте крафин, сразу переложите его в форму. Оставьте подойти на 1 час.

4. После выпекайте на нижнем уровне при 170 С 45 мин + 10 мин на среднем уровне, чтобы сверху подрумянились.

5. Готовым краффинам дайте полностью остыть и после режьте!

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