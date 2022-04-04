Пасхальные яйца: как правильно сварить и чем покрасить, чтобы они были безопасны для здоровья

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Пасхальные яйца: как правильно сварить и чем покрасить, чтобы они были безопасны для здоровья

Кроме вкуснейшей пасхи, праздничный стол не обходится без еще одного атрибута – пасхальных яиц. Впрочем, некоторые специалисты говорят, что крашеные яйца достаточно опасны для организма человека из-за краски, которая проникает в продукт. Поэтому каждой хозяйке необходимо знать, как правильно готовить, подавать и хранить пасхальные яйца.

Информация о том, как правильно сварить яйца для пасхальных яиц, какой краситель выбрать и сколько хранить продукт, была опубликована на сайте Msn.

Как и чем покрасить яйца на Пасху

Как правильно сварить яйца

Многие предпочитают круто сваренные яйца. Но если вы планируете хоть как-то украшать яйца, их следует обязательно сварить до конца. Желток и белок после варки должны быть твердыми. Это заметно снизит вероятность появления бактерий, таких как сальмонелла.

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Как правильно сварить пасхальные яйца

Какой краситель использовать

Все разнообразные краски выглядят очень заманчиво на прилавке в магазине. Но если вы заинтересованы в пользе и безопасности собственного организма, следует отдать предпочтение натуральным красителям. Для того, чтобы покрасить яйца в желтый цвет – поможет куркума и ромашка, оранжевый – паприка, морковь и луковая шелуха, розовый и фиолетовый – смородина, малина, варенье и даже свекла.

Из чего приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц

Сколько и как хранить пасхальные яйца

В идеале пасхальные яйца нужно съесть в первый день-два после приготовления. В противном случае их следует хранить в холодном темном месте, ведь при высоких температурах в продукте начнут размножаться бактерии. В холодильнике пасхальные яйца можно хранить не более 1 недели.

Сколько и где нужно хранить пасхальные яйца

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как и чем покрасить пасхальные яйца.

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