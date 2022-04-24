Такой чизкейк идеально дополнит вашу пасхальную выпечку и удивит отличным вкусом. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, не нужно замешивать тесто и даже включать духовку. Масса на основе желатина застывает всего за несколько часов.

Идея приготовления пасхальных чизкейков без выпечки опубликована на странице yummy_pp_lera в Instagram.

Ингредиенты для основы (на 6 шт):

песочное печенье – 57 г

сливочное масло – 30 г

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 250 г

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сахарная пудра – 50 г

сливки 33% – 75 мл

желатин – 3 г

холодная вода – 20 мл

шоколадное мини-печенье – 2 упаковки

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить блендером до состояния крошки.

2. Добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.

3. Выложить в силиконовые формы, утрамбовать.

4. Поместить в холодильник.

5. Приготовить начинку: желатин замочить в холодной воде на 15 минут. Когда желатин набухнет, растопить в микроволновке или на плите (до кипения не доводить).

6. Сыр взбить блендером, добавить сахарную пудру, сливки, растопленный желатин и взбить до однородной консистенции.

7. Добавить нарезанные шоколадные мини-яйца и перемешать лопаткой.

8. Разложить массу на основание из печенья, разровнять и поставить в холодильник на 2-3 часа.

9. Готовые чизкейки вынуть из формы, украсить по желанию.

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