Чизкейк без выпечки: десерт, который прекрасно дополнит стол на Пасху
Такой чизкейк идеально дополнит вашу пасхальную выпечку и удивит отличным вкусом. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, не нужно замешивать тесто и даже включать духовку. Масса на основе желатина застывает всего за несколько часов.
Идея приготовления пасхальных чизкейков без выпечки опубликована на странице yummy_pp_lera в Instagram.
Ингредиенты для основы (на 6 шт):
песочное печенье – 57 г
сливочное масло – 30 г
Ингредиенты для начинки:
кисломолочный творог – 250 г
сахарная пудра – 50 г
сливки 33% – 75 мл
желатин – 3 г
холодная вода – 20 мл
шоколадное мини-печенье – 2 упаковки
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить блендером до состояния крошки.
2. Добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.
3. Выложить в силиконовые формы, утрамбовать.
4. Поместить в холодильник.
5. Приготовить начинку: желатин замочить в холодной воде на 15 минут. Когда желатин набухнет, растопить в микроволновке или на плите (до кипения не доводить).
6. Сыр взбить блендером, добавить сахарную пудру, сливки, растопленный желатин и взбить до однородной консистенции.
7. Добавить нарезанные шоколадные мини-яйца и перемешать лопаткой.
8. Разложить массу на основание из печенья, разровнять и поставить в холодильник на 2-3 часа.
9. Готовые чизкейки вынуть из формы, украсить по желанию.
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