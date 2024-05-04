Пасхальный мазурок по рецепту Дарии Цвек: как приготовить аутентичную украинскую выпечку на праздник
Мазурок – это разновидность праздничной паски. Когда-то такую выпечку делали на Галичине. Особенность ее в том, что сверху должна быть плоская поверхность, на которую выкладывали разные украшения из теста. Известная украинская кулинарка Дария Цвек делала мазурок с белковой глазурью сверху.
Идеей приготовления пасхального мазурка по рецепту Дарии Цвек поделилась фудлогер Екатерина Пескова (peskova_kateryna) в Instagram. Выпечка станет украшением вашего праздничного стола.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- сливочное масло или маргарин – 150 г
- сахар – 450 г
- яйца – 6 шт.
- шоколад – 250 г
- молотые орехи – 220 г
- лимон – 1 шт. (сек)
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Для теста в миксере смешать холодное масло из 250 г муки, 100 г сахара и 2 желтка.
3. Если нет миксера – масло можно натереть и замесить вручную.
4. Выложить тесто на противень.
5. Тесто проколоть и запекать в духовке до половины готовности 15 минут.
6. Для начинки взбить 4 белка до образования пены.
7. Растереть 4 желтка из 250 г сахара и теплым шоколадом.
8. Добавить белковую пену, всыпаем 150 г молотых орехов, изюм и 150 г муки. Вымешать до соединения.
9. Добавить к тесту начинку и выпекать еще 25 минут.
10. Для помадки взбить пену из 2 белков и 100 г сахара, добавить лимонный сок и 50 г молотых орехов. Всё хорошо вымешать.
11. Испеченный мазурок полить помадкой и украсить орехами по вкусу.
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