Мазурок – это разновидность праздничной паски. Когда-то такую выпечку делали на Галичине. Особенность ее в том, что сверху должна быть плоская поверхность, на которую выкладывали разные украшения из теста. Известная украинская кулинарка Дария Цвек делала мазурок с белковой глазурью сверху.

Идеей приготовления пасхального мазурка по рецепту Дарии Цвек поделилась фудлогер Екатерина Пескова (peskova_kateryna) в Instagram. Выпечка станет украшением вашего праздничного стола.

Ингредиенты:

мука – 400 г

сливочное масло или маргарин – 150 г

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сахар – 450 г

яйца – 6 шт.

шоколад – 250 г

молотые орехи – 220 г

лимон – 1 шт. (сек)

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Для теста в миксере смешать холодное масло из 250 г муки, 100 г сахара и 2 желтка.

3. Если нет миксера – масло можно натереть и замесить вручную.

4. Выложить тесто на противень.

5. Тесто проколоть и запекать в духовке до половины готовности 15 минут.

6. Для начинки взбить 4 белка до образования пены.

7. Растереть 4 желтка из 250 г сахара и теплым шоколадом.

8. Добавить белковую пену, всыпаем 150 г молотых орехов, изюм и 150 г муки. Вымешать до соединения.

9. Добавить к тесту начинку и выпекать еще 25 минут.

10. Для помадки взбить пену из 2 белков и 100 г сахара, добавить лимонный сок и 50 г молотых орехов. Всё хорошо вымешать.

11. Испеченный мазурок полить помадкой и украсить орехами по вкусу.

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