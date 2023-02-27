Пасхальный пост 2023: от каких продуктов нужно отказаться

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Пасхальный пост 2023: от каких продуктов нужно отказаться

Пасхальный пост 2023 года начат. Он, по традиции, продлится 40 дней. В этот период верующие пытаются очистить свой ум и душу, покаяться и простить все обиды ближним.

А частью духовного очищения есть телесное. Поэтому в питании вводятся строгие ограничения, которых нужно соблюдать весь пост. Редакция FoodOboz расскажет о них поподробнее.

Основные продукты, которые нельзя употреблять в пост

 
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В период поста следует отказаться от всех продуктов животного происхождения: молочных изделий и мяса, яиц. Рыбу можно есть только в определенные дни.

Какие дни самые суровые

Пасхальный пост 2023: от каких продуктов нужно отказаться

Самыми строгими днями в период поста первая и последняя неделя. Верующие почти совсем отказываются от приготовленной пищи, пьют больше воды. Для того, чтобы была энергия для жизни, едят просто нарезанные овощи, политые маслом, или фрукты с медом. Перед самой Пасхой не едят вплоть до освящения Пасхальных корзин.

Пасхальный пост 2023: от каких продуктов нужно отказаться

Что есть, если во время поста выпадают церковные праздники

Так как Пасха каждый год имеет разную дату, то по календарю на пост могут выпадать праздники. В такие дни можно есть рыбу.

Пасхальный пост 2023: от каких продуктов нужно отказаться

Предлагаем приготовить постные картофельные драники без яиц. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера с ником prasadamcake в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1700 кг картофеля
  • 5 ст. л. картофельного крахмала
  • 1 ч. л. молотого черного перца
  • 3 ч.л. соли
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Пасхальный пост 2023: от каких продуктов нужно отказаться

1. Картошку можно натереть на крупной или мелкой терке – по желанию. Можно использовать блендер. Нарезаем картофель квадратами как на суп, забрасываем в блендер и измельчаем.

2. В получившуюся массу засыпаем крахмал по ложечке и хорошо вымешиваем. Потом – перец и соль.

3. Выкладываем ложкой на разогретую сковороду и жарим с двух сторон.

4. Подливать масла во время жарки нельзя, потому что изделия его поглощают и становятся очень жирными.

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