Пасхальный пост 2023 года начат. Он, по традиции, продлится 40 дней. В этот период верующие пытаются очистить свой ум и душу, покаяться и простить все обиды ближним.

А частью духовного очищения есть телесное. Поэтому в питании вводятся строгие ограничения, которых нужно соблюдать весь пост. Редакция FoodOboz расскажет о них поподробнее.

Основные продукты, которые нельзя употреблять в пост

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В период поста следует отказаться от всех продуктов животного происхождения: молочных изделий и мяса, яиц. Рыбу можно есть только в определенные дни.

Какие дни самые суровые

Самыми строгими днями в период поста первая и последняя неделя. Верующие почти совсем отказываются от приготовленной пищи, пьют больше воды. Для того, чтобы была энергия для жизни, едят просто нарезанные овощи, политые маслом, или фрукты с медом. Перед самой Пасхой не едят вплоть до освящения Пасхальных корзин.

Что есть, если во время поста выпадают церковные праздники

Так как Пасха каждый год имеет разную дату, то по календарю на пост могут выпадать праздники. В такие дни можно есть рыбу.

Предлагаем приготовить постные картофельные драники без яиц. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера с ником prasadamcake в Instagram.

Ингредиенты:

1700 кг картофеля

5 ст. л. картофельного крахмала

1 ч. л. молотого черного перца

3 ч.л. соли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картошку можно натереть на крупной или мелкой терке – по желанию. Можно использовать блендер. Нарезаем картофель квадратами как на суп, забрасываем в блендер и измельчаем.

2. В получившуюся массу засыпаем крахмал по ложечке и хорошо вымешиваем. Потом – перец и соль.

3. Выкладываем ложкой на разогретую сковороду и жарим с двух сторон.

4. Подливать масла во время жарки нельзя, потому что изделия его поглощают и становятся очень жирными.

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