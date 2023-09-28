Паштет из баклажанов: как приготовить бюджетную и вкусную закуску

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Паштет из баклажанов: как приготовить бюджетную и вкусную закуску

Баклажаны – это не только основа для приготовления салатов или рагу, но и закуски. Одной из таких является паштет, или как еще называют – бабагануш. Для яркого вкуса блюдо дополняют тахиной, кинзой и чесноком. В готовом виде едят с питой или лавашем, или просто хлебом.

Фудблогер Вита Воротнюк (vita_vorotniuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паштета из баклажанов.

Рецепт паштета из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажан – 3 средних шт
  • оливковое масло – 4-5 ст. л.
  • чеснок – 1 головка
  • кунжут – 20 г
  • петрушка – 3-5 веточек
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  • сметана – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • перец молотый
  • соль

Для подачи:

  • базилик/петрушка
  • зерна гранату
  • вяленые томаты или вишни
  • поджаренный кунжут

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить чеснок, замотать в фольгу, полив оливковым маслом. Рядом выложить баклажаны и наколоть их вилкой. Запекать овощи при температуре 240 градусов 20 минут.

2. Запеченные овощи следует охладить, из баклажанов достать мякоть.

Закуска из баклажанов

3. В чашу блендера добавить оливковое масло, лимонный сок и кунжут. Взбить все до ондородности.

4. Далее добавить баклажаны и чеснок, поперчить. Снова взбить все блендером.

Бабогануш из баклажанов

5. В конце добавить сметану и листья петрушки, взбить еще раз бленедром до однородности. При необходимости посолить и поперчить.

Как приготовить намазку из баклажанов

6. Готовый паштет выложить в контейнер и оставить в холодильнике на 1 час, чтобы настояться. Приятного аппетита!

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