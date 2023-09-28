Паштет из баклажанов: как приготовить бюджетную и вкусную закуску
Баклажаны – это не только основа для приготовления салатов или рагу, но и закуски. Одной из таких является паштет, или как еще называют – бабагануш. Для яркого вкуса блюдо дополняют тахиной, кинзой и чесноком. В готовом виде едят с питой или лавашем, или просто хлебом.
Фудблогер Вита Воротнюк (vita_vorotniuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паштета из баклажанов.
Ингредиенты:
- баклажан – 3 средних шт
- оливковое масло – 4-5 ст. л.
- чеснок – 1 головка
- кунжут – 20 г
- петрушка – 3-5 веточек
- сметана – 2 ст. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- перец молотый
- соль
Для подачи:
- базилик/петрушка
- зерна гранату
- вяленые томаты или вишни
- поджаренный кунжут
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить чеснок, замотать в фольгу, полив оливковым маслом. Рядом выложить баклажаны и наколоть их вилкой. Запекать овощи при температуре 240 градусов 20 минут.
2. Запеченные овощи следует охладить, из баклажанов достать мякоть.
3. В чашу блендера добавить оливковое масло, лимонный сок и кунжут. Взбить все до ондородности.
4. Далее добавить баклажаны и чеснок, поперчить. Снова взбить все блендером.
5. В конце добавить сметану и листья петрушки, взбить еще раз бленедром до однородности. При необходимости посолить и поперчить.
6. Готовый паштет выложить в контейнер и оставить в холодильнике на 1 час, чтобы настояться. Приятного аппетита!
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