Паска без дрожжей за 1 час: не нужно долго работать с тестом
Если вы не умеете, или не любите работать с дрожжевым тестом, то рецепт этой паски станет для вас идеальным. Невероятно рыхлая, мягкая и нежная паскабез использования дрожжей будет готова всего за один час.
Именно так утверждает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить бесдрожжевую пасху так, чтобы она получилась идеальной.
Ингредиенты
- Творог – 360 гр
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 200 гр
- Растопленное сливочное масло – 200 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 400 гр
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Изюм – 250 гр
- Цедра апельсина – 1,5 шт
Ингредиенты для глазури (Швейцарская меренга)
- Белок – 2 шт
- Сахар – 130 гр
- Сок лимона – ½ ч.л.
Способ приготовления
1.Смешать творог, яйца, сахар и соль. Перебить блендером и добавить масло, муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.
2. Промываем изюм.
3. Цедру 1,5 апельсина добавляем в тесто и хорошо перемешиваем.
4. Формы для ремней заполнить тестом на ⅔.
5. Выпекать при 180° в течение 1 часа.
6. Готовим глазурь. Белки смешиваем с сахаром и ставим на водяную баню. Постоянно помешиваем до полного растворения сахара.
7. Снимаем с бани, добавляем сок лимона и взбиваем миксером к стойким пикам.
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