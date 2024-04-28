Если вы не умеете, или не любите работать с дрожжевым тестом, то рецепт этой паски станет для вас идеальным. Невероятно рыхлая, мягкая и нежная паскабез использования дрожжей будет готова всего за один час.

Именно так утверждает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить бесдрожжевую пасху так, чтобы она получилась идеальной.

Ингредиенты

Творог – 360 гр

Яйца – 4 шт

Сахар – 200 гр

Растопленное сливочное масло – 200 гр

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Соль – ½ ч.л.

Мука – 400 гр

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Изюм – 250 гр

Цедра апельсина – 1,5 шт

Ингредиенты для глазури (Швейцарская меренга)

Белок – 2 шт

Сахар – 130 гр

Сок лимона – ½ ч.л.

Способ приготовления

1.Смешать творог, яйца, сахар и соль. Перебить блендером и добавить масло, муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

2. Промываем изюм.

3. Цедру 1,5 апельсина добавляем в тесто и хорошо перемешиваем.

4. Формы для ремней заполнить тестом на ⅔.

5. Выпекать при 180° в течение 1 часа.

6. Готовим глазурь. Белки смешиваем с сахаром и ставим на водяную баню. Постоянно помешиваем до полного растворения сахара.

7. Снимаем с бани, добавляем сок лимона и взбиваем миксером к стойким пикам.

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