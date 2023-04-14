Паска или кулич: объясняем, как правильно
Праздник Пасхи – один из самы главных праздников в году. В Украине в 2023 году этот праздник будут отмечать в воскресенье, 16 апреля. Пасхальная выпечка и яйца являются главными блюдами этого праздника.
Редакция FoodOboz делится с вами полезной информацией, как все же правильно называется пасхальная выпечка и праздник Пасхи. И рецептом творожной бездрожжевой паски.
Ученные утверждают, что названия праздника Пасха – христианский праздник Воскресения Христа, происходит от названия еврейского праздника и то, что слово прижилось в украинском языке, обусловлено общим проживанием украинцев и евреев на одной территории.
Пасхальная выпечка, паска – сладкий хлеб, который хозяйки выпекают к Пасхе и стоит знать, что вот слова "кулич" в украинском языке нет!
Рецепт бездрожжейвой паски от кулинара Анны
Ингредиенты:
- яйца не холодные – 4 шт.
- кисломолочный творог – 400 г
- сахар – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- мука – 350 г
- разрыхлитель – 25 г
- цедра 1 апельсина
- сухофрукты – 200 г
- ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте блендером до однородности кисломолочный творог.
2. Мягкое масло соедините с сахаром, взбейте миксером, чтобы масса побелела, добавьте по одному яйцу и снова каждый раз взбейте.
3. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте сухофрукты, перемешайте.
4. Формы диаметром 9 см наполните на 1/2. Сверху влажной ложкой разровняйте поверхность будущего "пояса", чтобы шапочки были ровные. Тестом желательно заполнять формы не более чем на 1/2, можно даже немного меньше, чтобы тесто не вылезло из форм.
5. Выпекайте при 170 С на среднем уровне 35 минут, и допекайте на нижнем еще 10-15 минут. Сверху паски должны быть золотистые. Перед тем, как вытащить проткните сверху паску, чтобы проверить на готовность.
6. Полностью охладите и украсьте!
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить бабушкину паску, которой более 100 лет.