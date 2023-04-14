Праздник Пасхи – один из самы главных праздников в году. В Украине в 2023 году этот праздник будут отмечать в воскресенье, 16 апреля. Пасхальная выпечка и яйца являются главными блюдами этого праздника.

Редакция FoodOboz делится с вами полезной информацией, как все же правильно называется пасхальная выпечка и праздник Пасхи. И рецептом творожной бездрожжевой паски.

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Ученные утверждают, что названия праздника Пасха – христианский праздник Воскресения Христа, происходит от названия еврейского праздника и то, что слово прижилось в украинском языке, обусловлено общим проживанием украинцев и евреев на одной территории.

Пасхальная выпечка, паска – сладкий хлеб, который хозяйки выпекают к Пасхе и стоит знать, что вот слова "кулич" в украинском языке нет!

Рецепт бездрожжейвой паски от кулинара Анны

Ингредиенты:

яйца не холодные – 4 шт.

кисломолочный творог – 400 г

сахар – 200 г

сливочное масло – 100 г

мука – 350 г

разрыхлитель – 25 г

цедра 1 апельсина

сухофрукты – 200 г

ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте блендером до однородности кисломолочный творог.

2. Мягкое масло соедините с сахаром, взбейте миксером, чтобы масса побелела, добавьте по одному яйцу и снова каждый раз взбейте.

3. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте сухофрукты, перемешайте.

4. Формы диаметром 9 см наполните на 1/2. Сверху влажной ложкой разровняйте поверхность будущего "пояса", чтобы шапочки были ровные. Тестом желательно заполнять формы не более чем на 1/2, можно даже немного меньше, чтобы тесто не вылезло из форм.

5. Выпекайте при 170 С на среднем уровне 35 минут, и допекайте на нижнем еще 10-15 минут. Сверху паски должны быть золотистые. Перед тем, как вытащить проткните сверху паску, чтобы проверить на готовность.

6. Полностью охладите и украсьте!

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