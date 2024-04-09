Паска, как пух, из теста на сметане: вкусно добавить изюм и апельсиновую цедру
Существует множество вариантов приготовления паски: на молоке, ряженке, на самых желтках. Также, очень удачным вариантом будет сделать тесто для паски на сметане. Выпечка будет очень нежной и рыхлой и долго не будет черстветь.
Идея приготовления пышной паски на сметане опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katherine.khoma в Instagram. Очень приятного аромата и терпкости придаст апельсиновая цедра.
Ингредиенты:
- мука – 270 г
- молоко – 100 мл.
- сливочное масло – 35 г
- яйца – 1 шт.
- сметана – 10 г
- дрожжи прессованные – 15 г
- сахар – 85 г
- соль – 3 г
- изюм – 50 г
- апельсиновая цедра – по вашему вкусу (можно брать апельсиновую пасту 7-10 г)
Способ приготовления:
1. Сливочное масло растопить и отставить, чтобы оно не было горячим.
2. Молоко подогреть, чтобы было теплым и смешать его с сахаром, всыпать дрожжи.
3. Затем добавить соль, яйцо, масло и сметану, все хорошо перемешать.
4. Постепенно частями просеять муку.
5. В конце смазать руку маслом и так вымешивать.
6. Тесто будет липнуть к рукам, но не слишком сильно. Муку больше не нужно добавлять, чтобы не забить тесто.
7. Смазать миску подсолнечным маслом, выложить туда тесто.
8. Оставить в теплом месте на 2 часа.
9. Изюм залить водой на 30 минут, слить через ситечко воду.
10. Тесто должно увеличиться минимум вдвое. Снова смазать руки растительным маслом и перемешать его с изюмом и цедрой. Оставить на 30 минут.
11. Выложить тесто в форму и оставить в теплом месте, пока тесто не подойдет либо к краям формы, либо даже выше.
12. Пропитайте молоком.
13. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут.
14. Если верх стал уже нужного цвета – паску нужно накрыть сверху фольгой, чтобы не подгорела. Обязательно нужно проверить середину паски шпажкой – она должна быть сухой. Если нет – выпекайте еще несколько минут.
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