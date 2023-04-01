Паска, которая долго не черствеет: готовится из заварного теста
Заварная паска – это отличный вариант пасхальной выпечки, которая готовится из заварного теста. Сдоба получается нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, а самое главное – долго не черствеет.
Фудблогер Мария Михальченко на своем канале (Смаколик.юа Мария Михальченко) в YouTube поделилась рецептом заварной паски.
Ингредиенты:
Заварка:
- мука – 100 г
- кипяток – 250 мл
Опара:
- сахар – 1 ст. л.
- молоко – 250 мл
- дрожжи прессованные – 75 г
Тесто:
- сахар – 350 г
- желтки – 5 шт
- яйца 5 шт
- ваниль – 1 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- куркума – 0,25 ч. л.
- цедра 1 лимона
- мука – 1 кг
- масло – 3 ст. л.
- сливочное масло – 200 г
Дополнительно:
- мука – 1 ст. л.
- сухофрукты – 250 г
Способ приготовления:
1. Приготовление заварки. Муку залить крутым кипятком и перемешать до однородности.
2. Когда заварка станет теплой, приготовить опару. В миску насыпать сахар, залить теплым молоком и добавить дрожжи. Перемешать до растворения.
3. К опаре добавить заварку и перемешать. Могут быть комочки – это нормально. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут в теплом месте.
4. Отдельно смешать сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбить миксером до пышной белой массы. Добавить в опару.
5. Также добавить соль, куркуму и цедру. Взбить миксером до однородности.
6. Добавить половину муки. Перемешать.
7. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.
8. Добавить масло и вымешивать тесто еще 1-2 минуты.
9. Втереть в тесто масло, продолжая замешивать. Оставить тесто подходить на 60 минут в теплом месте.
10. Сделать обминку теста и оставить подходить еще на 60 минут.
11. Снова сделать обминку для теста и оставить подходить на 10 минут.
12. Сухофрукты в это время залить кипятком, высушить и смешать с мукой.
13. Смазать поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выложить сухофрукты и месить тесто, чтобы они равномерно распределились. Дать отдохнуть несколько минут.
14. Сформировать паски и выложить в формы. Накрыть пленкой и оставить подходить на 60 минут.
15. Смазать паски желтком и молоком. Выпекать при температуре 170 градусов 45-60 минут.
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