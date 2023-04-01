Паска, которая долго не черствеет: готовится из заварного теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Паска, которая долго не черствеет: готовится из заварного теста

Заварная паска – это отличный вариант пасхальной выпечки, которая готовится из заварного теста. Сдоба получается нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, а самое главное – долго не черствеет.

Фудблогер Мария Михальченко на своем канале (Смаколик.юа Мария Михальченко) в YouTube поделилась рецептом заварной паски.

Рецепт заварной паски

Ингредиенты:

Заварка:

  • мука – 100 г
  • кипяток – 250 мл

Опара:

  • сахар – 1 ст. л.
  • молоко – 250 мл
  • дрожжи прессованные – 75 г
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Тесто:

  • сахар – 350 г
  • желтки – 5 шт
  • яйца 5 шт
  • ваниль – 1 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • куркума – 0,25 ч. л.
  • цедра 1 лимона
  • мука – 1 кг
  • масло – 3 ст. л.
  • сливочное масло – 200 г

Дополнительно:

  • мука – 1 ст. л.
  • сухофрукты – 250 г

Способ приготовления:

1. Приготовление заварки. Муку залить крутым кипятком и перемешать до однородности.

Заварное тесто на паску

2. Когда заварка станет теплой, приготовить опару. В миску насыпать сахар, залить теплым молоком и добавить дрожжи. Перемешать до растворения.

3. К опаре добавить заварку и перемешать. Могут быть комочки – это нормально. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут в теплом месте.

4. Отдельно смешать сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбить миксером до пышной белой массы. Добавить в опару.

Из какого теста приготовить паску, чтобы она не черствела

5. Также добавить соль, куркуму и цедру. Взбить миксером до однородности.

6. Добавить половину муки. Перемешать.

7. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.

8. Добавить масло и вымешивать тесто еще 1-2 минуты.

Заварная паска с сухофруктами

9. Втереть в тесто масло, продолжая замешивать. Оставить тесто подходить на 60 минут в теплом месте.

10. Сделать обминку теста и оставить подходить еще на 60 минут.

11. Снова сделать обминку для теста и оставить подходить на 10 минут.

12. Сухофрукты в это время залить кипятком, высушить и смешать с мукой.

Домашняя паска

13. Смазать поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выложить сухофрукты и месить тесто, чтобы они равномерно распределились. Дать отдохнуть несколько минут.

14. Сформировать паски и выложить в формы. Накрыть пленкой и оставить подходить на 60 минут.

15. Смазать паски желтком и молоком. Выпекать при температуре 170 градусов 45-60 минут.

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